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Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı

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Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burs başvuruları sonuçlandı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan burs başvuru sonuçları belli oldu.

Açıklamada, 15 bin 852 burs alan öğrenciye ilave olarak 24 bin 148 öğrencinin daha aylık 750 lira olmak üzere burs almaya hak kazandığı belirtildi.

Başvuru sonuçları, "https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari" üzerinden erişime açıldı.

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