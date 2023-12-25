Türkiye'nin Eğitimde Yeni Dönem: Ortak Yazılı Sınavlar Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bu kararla, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinde ülke çapında ortak yazılı sınavlar yapılacak. Bu sınavlar, öğrencilerin müfredatı ne kadar iyi kavradıklarını ve öğrenme düzeylerini değerlendirmek için önemli bir araç olacak.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği

Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile bu sınavların temelleri atılmıştı. Yönetmelik, okul öncesi eğitimden lise son sınıfa kadar tüm kademelerde ölçme ve değerlendirme uygulamalarını kapsıyor ve eğitimde standartları yükseltmeyi amaçlıyor.

Sınavların Formatı ve Uygulaması

Yönetmelik gereği, MEB, öğrencilerin akademik gelişimini takip etmek ve eğitimde bütünlük sağlamak amacıyla bu sınavları düzenliyor. İlk ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için yapılacak. Bu sınavlar, okullar tarafından yürütülecek ve sonuçları il ölçme değerlendirme merkezleri tarafından değerlendirilecek.

Sınav Soruları ve Öğrenci Değerlendirilmesi

Bakanlık tarafından hazırlanan sorular, sınav günü okullara teslim edilecek. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere, sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Sorular, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarına dayanacak ve zorluk seviyesi okullardaki diğer sınavlarla benzer olacak.

Katılamayan öğrencilere mazeret sınavı yapılacak

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.