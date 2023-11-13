Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) yapıldı.
TR-YÖS/2, 17 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 14 ülkede toplam 35 sınav merkezinde uygulandı. TR-YÖS/2'ye 8 bin 927 aday katıldı.
Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılan TR-YÖS için 43 binadaki 412 salon kullanıldı.
Öte yandan ÖSYM'nin internet sayfasından, 2023-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.
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