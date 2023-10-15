Sınav Dünyasında Bir İlk: 2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS Elektronik Ortamda!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 4 farklı sınav, Ankara ve İstanbul'da başarıyla tamamlandı. Bu sınavlar arasında Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023- STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Eczacılık) yer almaktadır. Bu sınavlardan 2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS, ÖSYM'nin yabancı dil sınavlarının dışında elektronik ortamda gerçekleştirilen ilk sınavlar olarak tarihe geçti.

2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS, elektronik ortamda yapılan ilk sınavlar olma özelliği taşıyor. Bu sınavlar, ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde saat 10.15'te başladı ve adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi tanıdı.

2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavı Ankara'da, 2023-DUS 2. Dönem sınavları ise hem Ankara'da hem de İstanbul'da düzenlendi. Bu sınavlar saat 10.15'te başladı ve 2023-DUS 2. Dönem sınavı, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testi'nden oluştu. DUS ve STS Diş Hekimliği sınavları toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verdi.

Toplam 6 bin 425 adayın katıldığı bu sınavlar için 689 personel, emniyet görevlileri dahil, görev aldı. Sınavlar için 15 ayrı binada ve 200 farklı salonda gerçekleştirildi. ÖSYM'nin elektronik ortamda uyguladığı bu sınavlar, gelecekteki eğitim ve değerlendirme süreçlerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.