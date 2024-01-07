Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın 2024 Yılı Başvuruları Açıldı

Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı’nın yeni dönem başvuruları açıldı. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim ana başlığı altında gerçekleştireceği projelerin destekleneceği Hibe Programı için başvurular 3 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Sabancı Vakfı, Hibe Programı’na başvuru yapacak kurumların, nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele gibi alt temalardan en az birine değinen projelerini bekliyor.

Sabancı Vakfı’nın 17 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programı’nı kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “50 yaşına giren bir Vakıf olarak kuruluşumuzdan bu yana toplumsal gelişim için çalışmalarımızı sürdürdük. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için de sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Yine büyük bir gururla belirtmek isterim ki, 17 yıldır, Türkiye’de sivil topluma kesintisiz hibe desteği veren tek vakıfız. Çalışmalarımız doğrultusunda da bugüne kadar 238 projeye 80 milyon TL’den fazla destek verdik ve Türkiye’nin 81 ilinde yüz binlerce insana ulaştık. Desteğimizin kapsamı yalnızca hibe değil; kurumların ihtiyaç duydukları alanlarda kapasitelerini geliştirebilmeleri için uzmanlık desteği sağlamaktan, iletişim ve görünürlük faaliyetlerine kadar birçok alanda onlara yol arkadaşlığı yaptık. Ne mutlu ki bu yıl da yeni yol arkadaşlarımızla toplum için var gücüyle, gönülden çalışan insanların varlığına dair inancımızı güçlendirmeye ve iz bırakan hikayelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz.” dedi.