Sabancı Üniversitesi, SUCool Kuluçka Merkezi’ni Törenle Açtı

2013 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi bünyesinde erken aşama girişimcileri yönlendirerek, onlara kapsamlı destek hizmeti sağlayan SUCool; yeni Kuluçka Merkezi’ni Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde törenle açtı.

Türkiye’nin ilk teknoloji ticarileştirme şirketi olan Inovent A.Ş.’yi kurarak girişimciliği destekleme yolculuğuna çıkan Sabancı Üniversitesi, SUCool Kuluçka Merkezi ile de Yapay Zeka, İleri Malzeme Teknolojileri, Finansal Teknolojiler, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Şehirler, Dijital Sağlık, Büyük Veri Analitiği ve Siber Güvenlik gibi yüksek teknoloji kategorilerindeki girişimlere akademi ortamında özgür bir çalışma imkanı sunacak.

Tören kapsamında ayrıca, Sabancı Holding'in Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu Sabancı Ventures ve Abdul Latif Jameel’in (ALJ) yatırımcısı olduğu Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçecek ve teknoloji odaklı girişimlere yatırım yaparak yenilikçi fikirlere destek olacak J-START Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun imzaları da atıldı. J-START İşbirliği anlaşması Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ve ALJ Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fady Jameel tarafından imzalandı.

“SUCOOL KULUÇKA MERKEZİ’NDE HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTMEK İSTEYEN HERKESİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Kuluçka Merkezi’nin açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi’nden her yıl mezun olan yaklaşık 1000 öğrenciden ortalama 50’sinin kendi şirketlerini kurmayı tercih ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu alanda her yıl 50 öğrenci çok anlamlı bir sayı. Onların yolunu açmak, bunun gerçekleşmesi için her türlü altyapıyı ve desteği sağlamak bizim görevimiz. Biz de bu niyetle ekosistemimizi kendi bünyemizde geliştirmeye başladık. Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında ilk defa İnovasyon ofisini kurduk. Sadece bu konuyla ilgilenen bir Chief Innovation Officer’a sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu model Türkiye'de sadece bizim üniversitemizde bulunuyor. Ayrıca ALJ ile yaptığımız işbirliğiyle tüm bu faaliyetleri desteklemek üzere bir yatırım fonu kurduk ve yakın gelecekte bu yatırım fonunu daha da yüksek seviyelere çıkarmayı umuyoruz.

Bu durum, sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda çalışanlarımız, öğretim kadromuz, araştırma kadromuz için de büyük bir fırsat anlamına geliyor. Kendi fikirlerini geliştirmek, start-up şirketlerini kurmak ve hayalinin peşinden gitmek isteyen herkes için üniversitenin aktif olarak desteklediği fırsatlar olacak ve biz onların başarılı olmalarının önünü açacağız. Her bir başarı Sabancı Üniversitesi olarak bizim başarımız olacaktır.”

Açılışta ayrıca SUCool Kuluçka Merkezi’nden çıkan yeni bir girişim olan Cosmotree tanıtıldı. Dünyadaki oksijenin yüzde 70’den fazlasını üreten alglerden oluşan bir sistem olan Cosmotree, sürdürülebilir ve şirketlerin karbon ayak izlerini azaltabilecek bir çözüm sunuyor.

INOVENT VE SUCOOL GİRİŞİMCİLERİ TEŞVİK EDİYOR

2006 yılında Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan teknoloji transferi ve tohum fonu şirketi olan Inovent'in misyonu, üniversitelerdeki erken aşama teknolojilerin ticarileştirilmesini hızlandırıyor ve Sabancı Üniversitesi'nde girişimciliği teşvik ediyor.

SUCool ise erken aşamadaki fikirleri desteklemeyi ve girişimcilerin girişimcilik yolculukları için daha hazır ve hızlı hareket etmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bir Girişim İnkübatörüdür.

SUCool Kuluçka Merkezi, start-up'lara başarılı olmaları için gereken kaynakları sağlamak amacıyla son teknoloji ve imkanlarla donatılmış çalışma ortamıyla start-up'lara çalışmak, işbirliği yapmak ve ağ oluşturmak için eşsiz bir alan sunuyor. Girişimcilerin çalışabileceği 300 m2’den fazla açık ofis alanı ve 8 ayrı kapalı ofis ile bu kuluçka merkezi Üniversite bünyesinde kurulacak yeni start-up şirketler için ideal bir ortam olacaktır.

FON, ÜNİVERSİTEDEN ÇIKAN START UP’LARA ÖNCELİK VERECEK

J-START Fonu, Türkiye’de kurulmuş start-up'lara yatırım yapacak ve önceliğini deep-tech start-up'larına verecek. Dolayısıyla üniversitelerden çıkacak start-up'lar öncelik kazanacak. Fonun danışmanlık ve scouting hizmetini Inovent verecek. Yatırım Komitesi’nde her iki holdingden ve üniversiteden birer temsilci bulunacak, bu Komite Inovent'in getirdiği öneri portföyü içerisinden seçilecek start-uplara yatırım kararı verecek.