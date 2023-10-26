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Sabancı Üniversitesi Executive MBA Programı, Dünyanın En İyi İşletme Okulları Arasında Yer Aldı

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Sabancı Üniversitesi Executive MBA Programı, Dünyanın En İyi İşletme Okulları Arasında Yer Aldı
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Financial Times (FT) tarafından oluşturulan “Dünyanın En İyi Executive MBA Programları” 2023 yılı listesinde en iyi 100 işletme okulu arasında yer aldı.

81. sırada bulunarak bu zamana kadarki en iyi başarıyı yakalayan Sabancı Üniversitesi, 8 farklı kategoride Türkiye’den ilk sıraya yerleşti.

Sabancı Üniversitesi; Kariyer gelişimi oranı, İş tecrübesi ortalaması, Mezuniyet sonrası kariyer hedefine ulaşma, Danışma kurulu kadın üye sayısı, Doktora derecesine sahip öğretim üyesi oranı, FT 50’de yayınlanan makale oranı, Sürdürülebilirlik alanındaki ESG oranı, Mezunlarımızın memnuniyet yüzdesi gibi toplam 8 farklı alanda Türkiye’den ilk sırada yer aldı.

Türkiye’de Dünya standartlarında aktarılan ders içerikleri ile uluslarası eğitim deneyimini sunmaya devam edeceklerini belirten Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Nihat Kasap, şunları söyledi: “Bu yılki başarımız bizleri çok mutlu etti, dünyanın en prestijli okullarının yer aldığı listede farklı alanlarda üstün başarı yakalayarak dünya standartlarında eğitim verdiğimizin başarısını tüm akademik ve idari çalışanlarımızla paylaşırken en büyük başarının Executive MBA mezunlarımızın olduğunu biliyorum ve inanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda da hem ulusal hem de uluslararası çeşitli başarıları mezunlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz”

Financial Times Sıralaması Hakkında

Financial Times Executive MBA sıralamasına sadece AACSB ya da EQUIS akreditasyonu olan işletme okulları başvurabiliyor. Financial Times, küresel olarak yürütülen sıralama çalışmasında, okulları; mezunların kariyer gelişimleri ve maaş artışları, öğrenci, öğretim üyesi ve danışma kurulu üyeleri arasındaki cinsiyet ve vatandaşlık dağılımı, öğretim üyelerinin FT 50 yayınları ve kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerinin de içinde bulunduğu 16 kriterde değerlendiriyor. Financial Times sıralamasını oluşturan 16 seçim kriteri, Sabancı Üniversitesi EMBA Programı mezunlarıyla yapılan anket doğrultusunda toplanan verilerden oluşuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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