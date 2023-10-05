Sabancı Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında türkiye'den ilk sırada yer aldı.

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesi’nin yayınlandığı Times Higher Education (THE) 2024 sıralaması açıklandı. Sıralamada, Sabancı Üniversitesi Türkiye’den yer alan üniversiteler arasında en yüksek basamakta yer aldı. THE Dünya Üniversiteler Sıralaması metodolojisi Eğitim, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Sanayi ve Uluslararası Görünüm olmak üzere 5 ana boyut ve 17 alt göstergeden oluşuyor. Listede 351-400 bandında yer alan Sabancı Üniversitesi, değerlendirmede bir önceki sıralamaya kıyasla tüm boyutlara ilişkin puanını iyileştirirken, özellikle Araştırma Kalitesi boyutunda katettiği ilerlemeyle ön plana çıkıyor. Sabancı Üniversitesi, Eğitim boyutunda 31.7, Araştırma Ortamı boyutunda 37.9, Araştırma Kalitesi boyutunda 69.5, Sanayi boyutunda 90.2, Uluslarası Görünüm boyutunda ise 66.6 puanla 351-400 bandında yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesi’nin yayınlandığı Times Higher Education (THE) 2024’te, Türkiye’den birinci sırada yer alan üniversite olmanının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu sonuç Türkiye’nin öncü üniversitesi olduğumuzu kanıtlar nitelikte. Bugün eğitimde fark yaratan birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Araştırma Üniversitesi olarak fakülte ve merkezlerimizde, bilim dünyasında ses getiren araştırma faaliyetlerini hayata geçiriyor, bu çalışmalar için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan yüksek oranda proje destekleri alıyoruz. Türkiye’nin en iyisi olmayı sürdürmekle kalmayıp, tüm dünyada en üst sıralarda tanınan ve takdir edilen bir araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu amaca yönelik olarak sürekli geleceğe hazırlanıyor, araştırma altyapımızı daha da zenginleştirecek adımları atıyoruz. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.