Sabancı Üniversitesi, Afet Farkındalığı ve Yardım Yönetimi dersini hayata geçirdi

Sabancı Üniversitesi, 12 Kasım 1999 tarihinde gerçekleşen Düzce depreminin yıldönümünde, depremlere hazırlıklı olma ve afet yönetimi ile ilgili gerçekleştirdiği farkındalık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet risk yönetimi ve müdahale yöntemleri konusunda çok sayıda seminer ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi, bu alandaki farkındalık çalışmalarını, 2023-24 Akademik Yılı itibarıyla Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde başlattığı “Afet Farkındalığı ve Yardım Yönetimi” dersi ile sürdürüyor.

“Afet Farkındalığı ve Yardım Yönetimi” dersinde, afet yönetimi, tüm aşamalarıyla öğrencilere aktarılırken; risk değerlendirmesi ve kırılganlık analizi, lojistik ve kaynak yönetimi, kişisel ekipman hazırlığı, afet yardımında iletişim ve koordinasyon, yönetimde teknolojinin rolünü, etik ve kültürel hususlar, toplum üzerindeki psikolojik etki ve afetin yarattığı ekonomik yük gibi başlıklar farklı yönleriyle ele alınıyor. Ders kapsamında öğrenciler, saha ziyaretleri gerçekleştirirken aynı zamanda proje hazırlayarak teori ile pratiği bir arada eşzamanlı olarak öğrenmiş olacaklar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan “Afet Farkındalığı ve Yardım Yönetimi” Dersinin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raha Akhavan, “Derste, afet yönetimiyle ilgili temel terimler ve kavramlar sunulurken, farklı afet türleri ve etkileri inceleniyor. Hazır müdahale, iyileştirme ve afet etkilerini azaltma stratejileri analiz edilerek afet yönetimi aşamaları ele alınıyor. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası yardım örgütleri, topluluklar/gönüllüler gibi paydaşların rolleri inceleniyor ve aralarındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulanıyor” dedi. Akhavan, dersin içeriğine ilişkin şöyle devam etti:

“Bu ders ile öğrencilerimizde hem profesyonel hem de kişisel seviyede farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Kursun önemli aktivitelerinden birini, öğrencilere ödev olarak verilen, afet durumunda korunma, kurtarma ve aile üyeleriyle buluşmayı içeren bir plan hazırlamak oluşturuyor. AKUT Vakfı'ndan Arama Kurtarma uzmanlarını ve kendi Kampüs Güvenlik ekibinden kişileri, kişisel hazırlık, koruma ve tahliye konularında bir atölye düzenlemeye davet ettik. Ardından öğrencilerden; kit hazırlama, kampüs tahliye rotaları ve protokollerini inceleme ve aileleriyle yeniden bir araya gelme aşamalarını da içeren planlarını geliştirmelerini istedik. Böylece dönem sonunda, her öğrenci, kişisel bir hazırlık planına ve periyodik bir inceleme rutinine sahip olacak. Buna ek olarak, öğrencilerimizi, arkadaşları ve aileleriyle birlikte çalışarak onların planlarını geliştirmelerine yardımcı olmalarını teşvik ediyoruz.”

Sabancı Üniversitesi’nde lisans seviyesinde tüm sınıflara sunulan “Afet Farkındalığı ve Yardım Yönetimi” dersini, dileyen tüm öğrenciler alabiliyor.