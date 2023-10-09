Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Programı 2023-2024: Çevrim İçi ve Yüz Yüze Deneyimlerle Öğrenmeye Yolculuk!

Rahmi M. Koç Müzesi Öğrenme Programı, 2023-2024 döneminde yüz yüze ve çevrim içi olarak devam ediyor. Okul gruplarına özel olarak tasarlanan Eğitim Paketleri, matematikten coğrafyaya, astronomiden enerjiye kadar geniş bir konu yelpazesini kapsayarak öğrencilerin merak, araştırma ve inceleme duygularını geliştirmelerine olanak tanıyor.

Ekim ayındaki eğitim atölyeleri ise miniklere eğlenceli bir hafta sonu vaat ediyor.

Çağdaş bir müzenin en önemli görevinin ‘eğitim’ olduğu bilinciyle hareket eden Rahmi M. Koç Müzesi, yeni dönemde okul müfredatını destekleyen eğitim uygulamalarına devam ediyor. Öğrencilerin hedef ve kazanımlarına uygun hazırlanan koleksiyon ve eğitim atölyeleri ile miniklerin merak, araştırma ve inceleme duygularını geliştirmelerine imkan sağlanıyor. Müzenin Öğrenme Programı’nda yer alan etkinlikler yüz yüze veya çevrim içi gerçekleştiriliyor.

Okul gruplarına yönelik Eğitim Paketi ile öğretmenler ve öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi boyunca matematik, coğrafya, tarih, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, astronomi ve enerji gibi ders ve konuları kapsayan eğitimlere katılabilecek. İletişim Eğitimi’nde telgraf, telefon, diktafon, televizyon gibi önemli iletişim aletlerinin nadir örneklerinin bir araya geldiği koleksiyonu inceleme imkânı bulan öğrenciler iletişim tarihine yolculuk yapıyor. Zeytinyağı Fabrikası Eğitimi’nde, gerçek bir zeytinyağı fabrikasının parçalarından oluşturulan bölümde buharlı makinenin, taşıyıcı bantlarla çevrilen değirmen taşlarının ve preslerin nasıl çalıştığı öğreniliyor. Ulaşım Araçları Eğitimi’nde ise kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımında kullanılan nadide araçlar yakından inceleniyor, detaylı bilgiler paylaşılıyor. Öğrenciler, Güneş saatinin çalışma prensibini, yer-yön bulmayı, ışık ve gölgenin önemini Bilimsel Aletler Eğitimi’nde öğrenme imkanı buluyor.

“RMKM Hafta Sonu Eğitim Atölyeleri” ise hem eğitici hem eğlenceli içerikleri ile ekim ayının sonuna kadar minikleri bekliyor. Kitli olan ve müze eğitmenlerinin anlatımıyla gerçekleştirilen atölyeler, çocuklara renkli bir hafta sonu vadediyor. Müzenin ekim ayı atölye programı şöyle:

• 14 Ekim Cumartesi / Saat 14.00

Tasarım Atölyesi – Bugün Fırçalarım Parmaklarım 5-7 Yaş

Ne kalem ne fırça, her şey parmaklarla… Atölyeye katılan çocuklar, marifetlerini ortaya koyarak Haliç’in güzel renklerini birlikte canlandırıyor.

• 21 Ekim Cumartesi / Saat 14.00

Arkeoloji Atölyesi - Arkeolojik Maceralar 9-12 Yaş

Müzede yer alan arkeolojik eserlerden ilham alınarak hazırlanan bu atölyede arkeoloji bilimi, kültürel miras ve kazı teknikleri eğlenerek öğreniliyor.

• 28 Ekim Cumartesi / Saat 14.00

Tasarım Atölyesi – Parçadan Bütüne “Atatürk” 7-12 Yaş

Çocuklar bu atölye ile müzede sergilenen anamorfoz eserinden yola çıkarak Cumhuriyetin 100’üncü yılında Atatürk portresi oluşturmaya davet ediliyor.