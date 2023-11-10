  1. Anasayfa
  2. Eğitim
  3. Okullarda ilk ara tatili başladı

Okullarda ilk ara tatili başladı

Yayınlanma:
Okullarda ilk ara tatili başladı
İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başladı.

Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

Maltepe Hasan Şadoğlu Ortaokulunda son ders zilinin çalmasıyla bahçede toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu. Okul Müdürü Ünal Meşe, öğrencilere ara tatil boyunca dinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ünal Meşe, AA muhabirine, çocukların yorucu ve bir o kadar da güzel bir süreçten geçtiğini belirterek, "Şimdi tatil zamanı. Bir haftalık süreçte dinlenmelerini istiyorum." dedi.

Meşe, öğrencilere, "Telefonlarını bıraksınlar, İstanbul'un tadını çıkarsınlar. Arkadaşlarıyla dostlarıyla güzel vakit geçirsinler. Bunu yaparken de kitap okumayı ihmal etmesinler." tavsiyesinde bulundu.

Okulun 5. ve 6. sınıf öğrencileri de dönem boyunca çok çalıştıklarını, ara tatilde arkadaşlarıyla ve aileleriyle vakit geçireceklerini ifade etti.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Eğitim
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
500 üniversiteli gence İngilizce fırsatı
500 üniversiteli gence İngilizce fırsatı
ÖSYM sınav tarihinleri açıkladı! İşte YKS'nin yapılacağı tarih
ÖSYM sınav tarihinleri açıkladı! İşte YKS'nin yapılacağı tarih
LGS'nin tarihi belli oldu
LGS'nin tarihi belli oldu
Haliç Üniversitesi'nden özel kutlama
Haliç Üniversitesi'nden özel kutlama
Darüşşafaka, Cumhuriyet’in 100. Yılında Nesilleri Buluşturdu
Darüşşafaka, Cumhuriyet’in 100. Yılında Nesilleri Buluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı