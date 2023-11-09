  1. Anasayfa
  2. Eğitim
  3. Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Yayınlanma:
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

Birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Eğitim
500 üniversiteli gence İngilizce fırsatı
500 üniversiteli gence İngilizce fırsatı
ÖSYM sınav tarihinleri açıkladı! İşte YKS'nin yapılacağı tarih
ÖSYM sınav tarihinleri açıkladı! İşte YKS'nin yapılacağı tarih
LGS'nin tarihi belli oldu
LGS'nin tarihi belli oldu
Haliç Üniversitesi'nden özel kutlama
Haliç Üniversitesi'nden özel kutlama
Darüşşafaka, Cumhuriyet’in 100. Yılında Nesilleri Buluşturdu
Darüşşafaka, Cumhuriyet’in 100. Yılında Nesilleri Buluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı
Sabancı Üniversitesi, SUCool Kuluçka Merkezi’ni Törenle Açtı
Sabancı Üniversitesi, SUCool Kuluçka Merkezi’ni Törenle Açtı