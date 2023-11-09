Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.