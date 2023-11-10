Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatile çıkacak öğrenci ve öğretmenlere mesaj

Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başladığını belirterek, öğrencilere tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerine vakit ayırmayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.Öğrencilerin zamanlarını, kendilerini geliştirmesi için kütüphanelerde değerlendirmesinin önemine değinen Tekin, "Yaşadığınız bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin." ifadelerini kullandı.