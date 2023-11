Mercedes-Benz Türk’ün öğrencilerinden Dolmabahçe Sarayı’na anlamlı ziyaret

Mercedes-Benz Türk, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel çok anlamlı bir ekinliğe imza attı. ‘Her Kızımız Bir Yıldız’, ‘Mühendisliğin Yıldızları’ ve İstanbul’da ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programına dahil olan dört okuldan toplam 30 öğrenci ve Mercedes-Benz Türk yöneticileri Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Konutu olan, aynı zamanda son günlerini geçirdiği ve 10 Kasım 1938’de yaşamını yitirdiği yer olması nedeniyle Cumhuriyet tarihinde ayrı bir öneme sahip Dolmabahçe Sarayı’nda öğrenci ve yöneticiler özel bir güne birlikte tanıklık ettiler. Saray’ın tarihi detayları, mimarisi ve iç mekanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, her 10 Kasım’da on binlerce kişinin akın ettiği, Atatürk’ün 85 yıl önce hayata gözlerini yumduğu, sarayın 71 numaralı odasını da ziyaret etti.

Eğitimin, fırsat eşitliğinin yanında

Kuruluşundan bu yana eğitim, spor, kültür-sanat ve çevre odaklı birçok kurumsal sosyal fayda programı yürüten Mercedes-Benz Türk, sosyal fayda çatısını ise; ‘eğitimin, fırsat eşitliğinin, kültür sanatın ve sporun daima yanında olmak’ şeklinde belirledi. Toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması için uğraş veren Mercedes-Benz Türk’ün önümüzdeki yıl 20’nci yılını kutlayacağı Her Kızımız Bir Yıldız programı, 17 ilde 200 kızı destekleyerek başladı. Bugün gelinen noktada, her yıl 250’si üniversite öğrencisi olmak üzere 1000 Yıldız Kız’a eğitim bursu ve kişisel gelişimleri için destek sağlanıyor.

EML’miz Geleceğin Yıldızı ile meslek liselerinde okuyan öğrencilere laboratuvar desteği

Mercedes-Benz Türk, ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programı ile 2014 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin laboratuvarlarını, tüm gerekli ekipmanlarla donatarak yenilemeye başladı. Okullarda yenilenen Mercedes-Benz laboratuvarlarını teknolojik eğitim için özel ekipmanlarla donatan, bugün 28 ilde 32 laboratuvara ulaşan Mercedes-Benz Türk ayrıca her okula, üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirebilecekleri birer kamyon bağışlıyor.

Mühendisliğin yıldızları ilk mezunlarını verdi

2018 yılında başlatılan, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan, ihtiyaç sahibi ve başarılı kız öğrencilerin desteklendiği ‘Mühendisliğin Yıldızları’ programı ise bu yıl ilk mezunlarını verdi. Eğitim bursunun yanı sıra, bursiyerlerin gelişimi için çeşitli etkinlik, toplantı ve eğitimler düzenlenen program çerçevesinde ayrıca Mercedes-Benz Türk yöneticileri öğrencilere mentorluk yaparak, profesyonel hayatlarında daha başarılı olabilmeleri için yol gösteriyor.