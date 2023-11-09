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MEB, ilkokul öğrencileri için hazırlanan yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı

Yayınlanma:
MEB, ilkokul öğrencileri için hazırlanan yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi için yeni biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneklerini öğretmenlerin erişimine sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, gelişim düzeylerinin izlenmesi ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik yeni örnek etkinlikler ve ölçme araçları hazırlandı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan etkinliklere ek olarak ilkokullar için matematik, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden süreç odaklı ve durum belirlemeye yönelik hazırlanan etkinlikler yayımlanarak öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneklerine bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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