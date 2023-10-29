  1. Anasayfa
  2. Eğitim
  3. MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel web sitesini erişime açtı

MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel web sitesini erişime açtı

Yayınlanma:
MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel web sitesini erişime açtı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yıl boyunca gerçekleştireceği faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmak ve görünürlüğünü artırmak amacıyla oluşturduğu "yuzuncuyil.meb.gov.tr" sitesini erişime açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yaşına özel, merkez teşkilatına bağlı tüm genel müdürlüklerle 81 il ve yurt dışı temsilcilikler tarafından yapılan etkinlikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası ve yıl içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele kahramanları ve vatan sevgisini konu alacak şekilde planlandı.

Kutlamalar kapsamında, tören ve etkinlik programlarının hazırlanıp uygulanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlama komisyonları oluşturuldu.

Üniversiteler, kamu kurumlarının işbirliğiyle hazırlanan Cumhuriyet'in 100. yaşına özel etkinliklerde, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları, istiklal, istikbal, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması konularını ele alan faaliyetler düzenleniyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlerin kamuoyuyla paylaşılması ve görünürlüğünün artırılması için erişime açılan "yuzuncuyil.meb.gov.tr" internet sitesinde, Cumhuriyet kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen yarışmalar, sempozyumlar, çalıştaylar, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi etkinliklerle projelere ilişkin detaylı güncel bilgilere yer veriliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı
Sabancı Üniversitesi, SUCool Kuluçka Merkezi’ni Törenle Açtı
Sabancı Üniversitesi, SUCool Kuluçka Merkezi’ni Törenle Açtı
Enerjide eğitim seferberliği
Enerjide eğitim seferberliği
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 10 sene üst üste Türkiye birinciliğini elde etti
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 10 sene üst üste Türkiye birinciliğini elde etti
ODTÜ ve Koç üniversiteleri, URAP sıralamasında zirveyi gördü
ODTÜ ve Koç üniversiteleri, URAP sıralamasında zirveyi gördü
Yurtdışında eğitim çok kolay!
Yurtdışında eğitim çok kolay!
Sınav Dünyasında Bir İlk: 2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS Elektronik Ortamda!
Sınav Dünyasında Bir İlk: 2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS Elektronik Ortamda!
Öğrenciler Dikkat: MEB, Sınıf Geçme Şartlarını Tamamen Değiştirdi! Teneffüs Süreli Uzadı
Öğrenciler Dikkat: MEB, Sınıf Geçme Şartlarını Tamamen Değiştirdi! Teneffüs Süreli Uzadı