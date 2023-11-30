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MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Maarifin Yüz Akı" e-dergisi hazırladı

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MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Maarifin Yüz Akı" e-dergisi hazırladı
MEB, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, hayal gücü sınır tanımayan öğrenci ve öğretmenlere ait başarı hikayeleri ile iyi uygulama örneklerinin yer aldığı "Maarifin Yüz Akı" e-dergisini hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamaya göre, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan "Maarifin Yüz Akı" e-dergisinde, yenilikçi çözümler üreten, hayal gücü sınır tanımayan öğrenci ve öğretmenlere ait başarı hikayeleri, fark yaratan proje çalışmaları ve ilham verici uygulama örnekleri yer aldı.

Dergi ile eğitim sisteminin temel taşlarının öğrenci, öğretmen ve veliler olduğu vurgusuyla öğretmenlere ilham vererek iyi uygulama örneklerinin artmasına, yaygınlaşmasına katkı sağlamak amaçlandı.

Örneklerin seçim sürecinde, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile birlikte hareket edilerek toplam 10 binin üzerinde iyi uygulama incelendi.

İlk sayıda, Türkiye'nin tüm illerinden, farklı branş ve kademelerden öğretmen kategorisinde 20, öğrenci kategorisinde 54 ve eğitim kurumları kategorisinde 26 çalışma olmak üzere toplam 100 iyi uygulama örneğine yer verildi.

Dergide yer alan çalışmalar içinde, bilim, sanat, spor, kültür, dil, savunma sanayi, teknoloji, oyun, üretim, tarım, enerji, sağlık, değerler, sürdürülebilirlik, iklim, özel eğitim, engelli bireyler gibi temalar yer aldı.

Çalışmaların büyük bir çoğunluğu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan faaliyetlerden oluşuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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