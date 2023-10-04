MEB açıkladı: Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çevrimiçi olacak

Bakanlık sitesinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek yayımlandı.

Sınav başvuruları 25 Eylül tarihinde başladı ve bugün 23.59'da tamamlanacak.

19 Kasım'da başlayacak olan sınav 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecek.

100 sorulu sınavın süresi ise 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023-16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.