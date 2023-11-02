Korkmaz ve Koruncuk Vakfı’ndan depremden etkilenen kız çocukları için anlamlı iş birliği

Korkmaz, depremden etkilenen kız çocuklarının güvenli bir geleceğe sahip olması için Koruncuk Vakfı ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda hazırlanan “50 Şef 50 Efsane Tarif: 50 Şefin Geleceğe Bırakmak İstediği 50 Orijinal Tarif” isimli kitapta; Ayşe Tüter’den Batuhan Piatti’ye, Hazer Amani’den Refika’ya, Sahrap Soysal’dan Somer Şef’e ünlü şeflerin özel tarifleri yer alıyor. The Kitap yayınları tarafından yayınlanan ve raflarda yerini alan kitap; hem amatör, hem profesyonel mutfak tutkunları için benzersiz bir kaynak olma özelliği taşıyor. Okurlarının hem lezzetli yemekler yapmasını hem de önemli bir projeye destek olmalarını sağlıyor.

“Her bir kitap bir çocuğun umudu olacak”

Koruncuk Vakfı ile gerçekleştirdikleri iş birliğini değerlendiren Korkmaz Pazarlam a Direktörü Tacettin Korkmaz, “Korkmaz olarak, geçtiğimiz yıl geride kalan 50 yıllık yolculuğumuzda sadece mutfaklarda değil, yüz binlerce insanın hayatına dokunarak kalplerde çok güzel bir yer edindik. Bu misyon çerçevesinde 50. yılımızı Koruncuk Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz ve 50 şefimizin katkı sağladığı özel bir proje ile taçlandırdık. “50 Şef 50 Efsane Tarif: 50 Şefin Geleceğe Bırakmak İstediği 50 Orijinal Tarif” isimli kitabın, depremden zarar gören kız çocuklarının geleceğe umutla bakmasına yardımcı olacağına inanıyorum. Bu kitabı edinen herkes, bir çocuğun umudu olacak. Unutmayalım ki; sevgiyle ve umutla yapılan yemekler daha lezzetli oluyor…” diye konuştu.

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Figen Samuray ise, bu anlamlı projede yer almaktan dolayı mutluluklarını ifade ederek şunları söyledi: “Koruncuk Vakfı olarak 44 yıldır eğitime erişimi risk altında olan kız çocuklarının eğitim hayatını kolaylaştırmak ve onların geleceğe umutla bakabilmeleri için çalışıyoruz. Koruncuklarımızın başarılarından aldığımız ilham ile yolumuza hız kesmeden devam ederken bizi yalnız bırakmayan Korkmaz Ailesi’ne çok teşekkür ederiz. 50 Şef 50 Efsane Tarif: 50 Şefin Geleceğe Bırakmak İstediği 50 Orijinal Tarif” isimli kitap ile kızlarımızın da geleceğine umut olan şefler ve Korkmaz Ailesi, bu anlamlı proje ile depremden zarar gören çocuklarımızın da bulunduğu Koruncukköylerimize destek olacaklar. Korkmaz’ın 50. yaşını kutluyor ve bu vesileyle bir araya geldiğimiz için mutluluk duyuyorum.”