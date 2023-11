İTÜ mezunları derneğinden görkemli cumhuriyet balosu

Çağdaşlık ilkesiyle Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkı sunan İTÜ’lüler (İstanbul Teknik Üniversitesi), Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen görkemli balo gecesinde bir araya geldi. İTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Balosu, İstanbul Hilton Maslak Otel’de gerçekleştirildi. 350’ye yakın İTÜ mezunu, öğrenci ve destekçi şirket çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen balo, İTÜ Mezunları Derneğinin bugüne kadar gerçekleşen en büyük katılımlı Cumhuriyet Balosu oldu. Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Tiyatro Oyuncusu Özgün Aydın’ın sunuculuğunu yaptığı balo gecesinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve bugüne dek yaşanan değişimleri anlatan Cumhuriyet Filmi ile İTÜ Mezunları Derneğinin faaliyetlerinin anlatıldığı bir video gösterimi yapıldı. Ardından İTÜ Dans Kulübünün Vals Gösterisi performansıyla devam eden gecede İstanbul12 Orkestrası canlı müzik dinletisiyle davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Geceye katılan 31 destekçi şirketin üst düzey yöneticilerine, İTÜ Mezunları Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

KİRTİŞ: “CUMHURİYET DEMEK AKIL DEMEKTİR!”

Cumhuriyetin anlam ve önemine vurgu yapan Başkan Kirtiş, “En kalabalık balolarımızdan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. İlk balomuzu 2014 yılında gerçekleştirmiştik. Gururla söylemek isterim ki; Türkiye’deki mezun dernekleri içerisinde Cumhuriyet Balosunu bu şekilde yapan ilk dernek ve son 10 yıldır aralıksız yapan tek dernek biziz. Bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi aynı formatta başladı. İstiyoruz ki bütün üniversite mezun dernekleri sahip olduğumuz bu değere sahip çıksın. Her sene daha fazla kalabalık oluyoruz. Seneye herhalde başka bir salon bulmak zorunda kalacağız. Bugün bir arada olmamızın nedeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak. Her sene kutlamalar yapılıyor ama 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu yıl daha da büyük bir coşku içerisindeyiz. Bu toplantımızda Cumhuriyet ile ilgili ne mesaj vereyim diye çok düşündüm. Cumhuriyet ile ilgili söylenecek her şey, her yerde söyleniyor. Büyük Önder Atatürk’ün bir sözü hep aklımdaydı; ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ Aslında bu sözden bile eğitimin, eğitim kurumunun ve eğitim insanının bir toplumda ne kadar önemli ve değerli olduğu anlıyoruz. Atatürk aynı zamanda; ‘Bir gün benim düşüncelerimle bilim karşı karşıya gelirse bilimi seçin’ demiştir. Atatürk için Cumhuriyet; bilim, akıl ve ilimdir. Benim hissettiğim ve gördüğüm ise Atatürk’ün Cumhuriyette bulduğu anlam aslında akıldır. Atatürk bizlere egemenlik milletindir demiştir ama aslında egemenlik aklın olmalıdır. Atatürk, ‘Yarın benim bile söylediğim geçerli olmayabilir, siz aklı ve bilimi takip edin’ örneğiyle de bunu ön plana çıkarmıştır. Aklın, bilimin, hukukun ve gerçekliğin egemen olduğu bir Cumhuriyeti yaşatmak için hepimizin üstüne düşeni yapacağına inanıyorum. Hepinize anılarınızda keyifle yer alacak bir gece geçirmenize diliyorum. Geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

KİRTİŞ: “BURS VE MENTORLUK PROGRAMLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Veli Tan Kirtiş, “İTÜ Mezunları Derneği olarak çok ama çok değer verdiğimiz özel bir yere sahip olan 2 tane projemiz var. Bir tanesi öğrenci bursu diğeri ise mentorluk programıdır. Gelir düzeyi yeterli olmayan ve çoğunlukla Anadolu’dan gelen öğrencilerimize burs programımızla maddi destek sağlıyoruz. Bu projeye 10 yıldır devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık 700 tane öğrenciye her ay 1.500 TL maddi destekte bulunuyoruz. Bu konu sadece para verme konusu değildir. Bu çocukların her biri ile tek tek mutlaka görüşüyoruz. Onların hayatlarını anlamaya çalışıyoruz. Maddi destek verirken onları mentorluk programımıza da dahil ederek kişisel gelişimlerine de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dernek olarak diğer önem verdiğimiz projemiz ise Mentorluk Projemiz. 2025 yılından bu yana devam ettirdiğimiz bu programımızda her yıl 250 mezunumuz 650 öğrencimize mentorluk desteği sağlıyor. Türkiye’den olduğu gibi dünyanın dört bir yanından mezunlarımız öğrencilerimize mentorluk yapıyor. Gençlere verdiğimiz veya verebileceğimiz 1.500 TL’lik destekler hayatlarında çok önemli bir yer tutuyor olabilir. Ama çok daha fazlası bu arkadaşlarla birlikte olmak, onları dinlemek, anlamak ve ufak da olsa hayatlarına bir yön vermek. Eğer vaktiniz olur ve ben de mentor olmak isterim derseniz başvurularımız hala devam ediyor, derneğe ulaşmanız yeterli olacaktır” diye konuştu.