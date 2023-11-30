İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencileri projelerini Cube Incubation’da geliştirecek

Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezi olan Cube Incubation, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin girişimci öğrencilerine kapılarını açıyor.

Teknopark İstanbul ile İstanbul Gedik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolüyle hayata geçirilen Cube Kampüs uygulaması, girişimci öğrencilerin Cube Incubation’u yerleşke olarak kullanmasına imkân tanıyor. Ayrıca öğrenciler, akademik derslerin yanında girişimcilik ekosistemine temas ederek Cube Incubation’da yer alan benzersiz teknolojilerden de yararlanabilecek.

Girişimci Adayı Destekleme Programı Cubeforward ile daha geniş kitlelere ilham olarak Teknopark İstanbul’un 10 odak alanı kapsamında derin teknoloji içeren ve ileride Unicorn olma potansiyeline sahip, nitelikli girişimcilere sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması hedefleniyor. Cube Kampüs uygulaması, programın üniversite ayağını oluşturuyor.

Muhammet Fatih Özsoy: Bu program girişimci gençler için öncü olacak

İstanbul Gedik Üniversitesi ile yapılan iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, “Girişimcilik kültürünün beslenmesine katkı sağlayacak adımlar atmayı heyecan ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün bu adımlardan birini İstanbul Gedik Üniversitesi ile atıyoruz. Teknopark İstanbul’un gururlarından biri olan Cube Incubation’da oluşturduğumuz girişimci adayı destekleme programı Cubeforward, öğrencilerin liseden üniversiteye kadar olan dönemlerinde girişimcileri geliştirmeyi, girişimlerinde başarılı olabilmeleri için gerekli teorik ve pratik bilgi ile kaynakları sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, fikri, projesi olan gençlerimizi girişimci ekosistemine kazandırma yolunda İstanbul Gedik Üniversitesi ile öncü olacağına inandığımız Cube Kampüs programını başlattık. Teknopark İstanbul olarak gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini destekleyerek, geleceğin Türkiye’si için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Cube Incubation Hakkında

Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezi olan Cube Incubation girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek veren bir merkez olmasının yanında dünya çapında start-up buluşlarına sahip olma özelliğini de taşıyor. Merkez bünyesinde barındırdığı girişimcilere 7/24 açık modern çalışma alanları, eğitim ve etkinlikler, mentorluk, danışmanlık, girişim analizi ve teknik analizler ile yatırımcı-firma görüşmeleri gibi birçok imkân ve hizmet sağlıyor. Ayrıca Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan Cube Incubation merkez yerleşkesinin yanında uydu kuluçka merkezlerinin açılışları da devam ediyor. Cube Beyoğlu’nun hizmete girmesinin ardından Cube Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi de ekim ayı itibariyle faaliyetlerine başlıyor. Özellikle bulunduğu konum itibariyle İstanbul Finans Merkezi’ne yakın olan Cube Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi’nin finans teknolojileri alanında girişim ve projelerin hayata geçmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hakkında

İstanbul Gedik Üniversitesi 2011 yılında üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek iş dünyasına nitelikli uzmanlar yetiştirmek amacı ile Türkiye’nin ilk kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik tarafından kurulmuştur. 9000’in üzerinde öğrenci, 6 Fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 1 yabancı diller yüksek okulu, 22 lisans, 30 ön lisans, 51’i yüksek lisans ve 7’si doktora olmak üzere 58 lisansüstü program ve 450 akademik personel bulunmaktadır. Üniversite’nin vizyonunu, modern kaliteli ve evrensel eğitim, eğitim ve öğretimde mükemmellik, bilim dünyasına katkı sunan araştırma geliştirme faaliyetlerinin artırılması, kültürel ve sportif etkinlikler ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine duyarlı insan yetiştirme ve küresel bakış açısıyla toplumların yarınlarını inşa etmeye talip donanımlı mezunlar verme üzerine kurmuştur.