Haliç Üniversitesi'nden özel kutlama

Nitelikli akademik eğitimin yanı sıra, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle de ön plana çıkan Haliç Üniversitesi, Cumhuriyet’in 100. Yılını çoşku dolu ve geniş katılımlı geçen özel etkinliklerle kutladı. 5. Levent’teki “All In One” konseptli kampüste hafta boyunca gerçekleşen birbirinden farklı etkinliklerde üniversitenin tüm akademik ve idari kadrosuyla öğrencileri bir araya geldi.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar öğretim elemanları ve öğrencilerinin sergilediği Cumhuriyetin 100.yılı Özel Gösterimi renkli bir show ile sahnelendi!

25 Ekim Çarşamba günü üniversitenin büyük konferans salonunda gerçekleşen; ‘‘Yüz Yılın Işığında- Cumhuriyetin 100. Yılına Saygıyla” adlı bu sahne gösteriminde, anlatıcının ve Mustafa Kemal Atatürk’ün eşliğinde müzik ve sahne sanatları alanında Cumhuriyet’in ilanından bugüne kadar geçen 100 yıllık sürecin kazanımları ile Cumhuriyet’in sağlamış olduğu olanaklar Haliç Üniversitesi Konservatuvarı tarafından sahnelendi.

Gösteride bugün gelinen noktada yapılanlar ve yaşananlar bağlamında müzikler, şarkılar, anlatılar, danslar, tiyatro ile fotoğraf ve video görüntüleri yer aldı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar öğretim üyeleri ve öğrencilerince sunulan müzikli gösteri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kostüm- teknik iş birliği ile gerçekleşti.

‘Cumhuriyetin 100. Yılına özel organizasyonlar, üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerin düzenlediği geniş yelpazedeki etkinliklerle devam etti.

Haliç Üniversitesi, modern çağın gerekliliklerini yakalayan vizyonuyla yükseköğretimde prestijini koruyan kurumlardan biri olarak Cumhuriyetimizin 100. Yıl özelindeki etkinlik programını akademik ve bilimsel bir bakış açısı ile zenginleştirdi. 100. Yılda, çeyrek asrı geride bırakan Haliç Üniversitesi, yenilikçi hedefleri ile akademik eğitimde emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha gösterdi. Cumhuriyetin 100.yılına özel hazırlanan ve hafta boyunca devam eden etkinlikler arasında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için fonksiyonel besinlerin önemine dikkat çektiği ‘‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sağlık: Fonksiyonel Beslenme’ programı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün düzenlediği ‘‘Son 100 Yılda Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Dalı’ndaki Gelişmeler’’ semineri de yer aldı.

Sanat ve tasarım eğitimi alanında 25 yıldır kendi ekolünü oluşturmuş kabul edilen üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlediği ‘‘100. Yıl Cumhuriyet Sanat Sergisi’’nde ise GSF öğretim elemanlarının sanat çalışmaları yer aldı. Sergideki eserlerle, Atatürk'ün "Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır'' sözünden yola çıkılarak, sanata verilen önem ve Cumhuriyetin sanata katkılarına vurgu yapıldı. 30 Ekim Pazartesi, 5. Levent kampüsündeki bir başka etkinlikte ise Haliç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Fotoğraflarla Cumhuriyetin Sanayileşme Öyküsü’’ adlı fotoğraf sergisi ziyaretçileri ağırladı.

27 Ekim Cuma günü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği ‘‘Cumhuriyet’in 100. Yılı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resmi Programı’’nda ise üniversitenin akademik ve idari kadrosu bir araya geldi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan ve Rektör Prof. Dr. Zafer UTLU'nun açılış konuşmasını yaptığı tören, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meşkure YILMAZ’ın "Atatürk ve Cumhuriyet" başlıklı konferansı ile devam etti. Konvervatuvar dinletisinin ardından, programın son bölümünde, Yabancı Diller Bölümünün ‘‘Haliç Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100. Sanat ve Edebiyat Yarışmaları’’ kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün düzenlediği, ‘‘Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yıl Konferansları Serisi: Son Yüzyılda Türkçemiz’’ etkinliğinde Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin’in Türkçe’nin son yüzyıldaki durumu ve diğer dillerle etkileşimi üzerine verdiği konferans ile program tamamlandı.

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zafer UTLU resmi törendeki açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi:

‘‘Dünyanın en değerli toprakları olan aziz vatanımızın, Cumhuriyet idaresi ile beraber hür ve bağımsız bir bütün olarak, dünya durdukça yaşayacağına olan inancımı belirterek, Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyorum. Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.Cumhuriyetin korunması ve kullanmasında gençliğin bekçiliğine her zaman ihtiyacımız vardır. Bu nedenle Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak en temel görevimizdir. Cumhuriyet'in birer ferdi olarak Cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak gençler bizlerin ellerinde büyümektedir. Bizler; ilim, irfan ve ahlak sahibi, inancına, tarihine, kültürüne, ailesine, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini bilen, bu görevlerini yerine getirmeye çalışan bir gençlik yetiştirmek zorundayız. Bunun yanında, gençlerimizin zihinlerine yurttaşlık bilincini, ülkesine ve milletine karşı sorumluluk bilincini de yerleştirmemiz gerekmektedir.

Sevgili Gençler, Atatürk: “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz” diyerek bu görevi gençliğe emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü iyi bilmek zorundasınız. Hem milli hem de evrensel kültürü öğrenmelisiniz. Ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarını bilen, dünya milletler ailesinin bir üyesi olarak dünya ile paralel yaşamayı becerebilen, istiklali ve istikbalimize yönelen tehlikeleri zamanında çözebilen ve bunu başarabilmek için devamlı kendisini yenileyen, geliştiren gençliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Size güveniyoruz, size inanıyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğu yerden daha nice yüzyıllara taşıyacak olan gençlik sizsiniz.’’