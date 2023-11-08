Eti Sarı Bisiklet, Gaziantep’te 2 binden fazla öğrenciye ulaştı

Sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biri olan hareketlilik kavramını bisiklet aracılığı ile toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan Eti; 2014 yılında Aktif Yaşam Derneği iş birliğiyle başlattığı Eti Sarı Bisiklet projesiyle, dünyada ve Türkiye’de giderek artan bir sorun haline gelen “fiziksel inaktivite”nin önüne geçerek, insanları daha hareketli bir yaşama teşvik etmeyi ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Eti Sarı Bisiklet’in, büyük ve küçük ayırmaksızın bisiklet kullanıcılarını bilinçlendirmek için hayata geçirdiği Güvenli Sürüş Eğitimi ve Hareketli Yaşam Seminerleri’nin bu seferki durağı ise Gaziantep oldu.

3 farklı okulda çocuklar bilinçlendirildi

Çocuklara gündelik yaşamda hareket alışkanlığını erken yaşta kazandırmak, onların sağlığını korumak ve ileride hareketsizlikten kaynaklı oluşabilecek hastalık risklerini en aza indirmek çağımızın en önemli önceliklerinden biri. Bu paralelde Eti Sarı Bisiklet Projesi kapsamında hazırlanan Güvenli Sürüş Eğitimi ve Hareketli Yaşam Seminerleri ile ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine gündelik yaşamda hareket alışkanlıklarını nasıl kazanabilecekleri ve hareket etmenin en eğlenceli yollarından biri olan bisikleti güvenli biçimde sürmenin yolları uygulamalı olarak anlatılıyor.

Bu paralelde Eti, Sarı Bisiklet Projesi kapsamında bisikletin ve hareket etmenin faydalarını teorik ve uygulamalı eğitimlerle aktardığı Güvenli Sürüş Eğitimi ve Hareketli Yaşam Seminerleri’ni Gaziantep’te gerçekleştirdi. 3 farklı ilkokulda Eti Sarı Bisiklet’in eğitimlerine katılan 2 binden fazla öğrenci, Eti Sarı Bisiklet’le bisiklete binmeyi öğrenirken, minikler eğlenceli bir eğitim deneyimiyle hem bilinçlendi hem de keyifli dakikalar geçirmiş oldu. “Sağlık için hareket, hareket için bisiklet” mottosuyla hareketsizliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı gündelik hayatta bisiklete binmeyi bir yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan Eti Sarı Bisiklet Güvenli Sürüş Eğitimi ve Hareketli Yaşam Seminerleri etkinliği, hem çocukla