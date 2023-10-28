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Enerjide eğitim seferberliği

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Enerjide eğitim seferberliği
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası ve İstanbul Ticaret Odası Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Lisesi Bölümü öğrencileri ve eğitimcileriyle “Güneş Enerjisi Kurulumu ve Projelendirme" konulu eğitim seferberliği toplantısının ilkini gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmasında söz alan İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali; “Ülkemizin enerji kaynaklarının yetersiz olduğu ve enerji üretiminde petrol, doğalgaz ve elektriğe bağımlı olduğu belirterek, Ülke ekonomisinin kalkınması için alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin önemine dikkat çekti. Bozali, konuşmasında güneş enerjisinin Türkiye'de gelişmekte olan bir sektör olduğunu, öğrencilere yeni ufuklar açmak için güneş enerjisi alanında bilgi ve farkındalık geliştirmenin önemine de değindi”.

Enerji üretimi, sürdürülebilir enerji çalışmalarında teknolojik gelişmelerin sektöre sağladığı katma değerin önemine değinen Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali; “Güneş enerjisi, sürdürülebilir enerji kaynaklarındandır. Gerek mesleğe yeni başlayacak gençlerimize sahip çıkarak onlara istihdam sağlamak, gerekse üye meslektaşlarımıza yaşam boyu eğitim ilkesiyle odamız, bünyesinde kurduğumuz ETO Akademi ile sertifikalı eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.

İSTANBUL ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ODASI; İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası İstanbul’da Cemiyetler Kanunu’na göre 1945 yılında “İstanbul Elektrik Teknisyenleri Derneği” adı altında kurulmuştur. Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasında birlikteliği sağlamak. Üyelerin, çıraklık, kalfalık eğitimi ile ilgili çalışmaları yapmak. Derneğe kayıtlı üyeler ile mesleki kararlar almak, bakanlıkça bağlı bulunduğu birlik, federasyon, konfederasyon tarafından verilecek talimatlara uymak. Oda üyelerinin resmi makamlara verilecek her türlü evraklarını düzenlemek odanın faaliyet ve çalışmaları içerisinde yer almaktadır.

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