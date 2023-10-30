Darüşşafaka, Cumhuriyet’in 100. Yılında Nesilleri Buluşturdu

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları, Darüşşafaka Cemiyeti'nin 160. yılı ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 150. kuruluş yıl dönümüyle taçlandı. Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyet'in 100. yılını sabah Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda tüm öğrencilerin katıldığı bir tören ve akşamında ise Elite World Grand İstanbul Küçükyalı’da gerçekleştirilen Darüşşafaka Rezidanslarında yaşayan bağışçılarıyla öğrencilerinin katıldığı bir etkinlikle kutladı.

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda tüm öğrencilerin katıldığı bir törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan coşkuyla söylenmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin Kanatlarında Geçmişten Geleceğe" adlı performans coşkuyla izlendi. Öğrenci orkestrası, öğrencilerin sergilediği zeybek gösterisine eşlik ederken, duygulu anlar yaşandı. Darüşşafakalı öğrenciler geçmişten geleceğe uzanan Cumhuriyet tarihini canlı bir tablo haline getirerek izleyicilerin yüreklerine dokundu.

Darüşşafaka Ailesi, sabah gerçekleşen törenin ardından Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir aile olarak karşılamak üzere Elite World Hotels & Resorts'un ev sahipliğinde akşam bir araya geldi. Etkinlikte yaşamlarını Darüşşafaka Rezidanslarında sürdüren, genç Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk nesillerle yeni kuşakları buluşturdu. Darüşşafakalı öğrencilerle birlikte dans eden ve Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren bağışçılar, Cumhuriyet’in kurucu ruhunu bugüne taşıdı.

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın büyük gururunu yaşadıklarını belirten Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Sabah, kampüsümüzde öğrencilerimizin muhteşem performanslarını izleyerek Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Akşam da yine tüm Darüşşafaka ailesi olarak bir aradayız. Bu anlamlı gün, Cumhuriyet'in 100. yılını, Darüşşafaka Cemiyeti'nin 160. yılını ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 150. kuruluş yıldönümünü bir araya getirerek tarihî bir birlikteliğe işaret ediyor. Köklü eğitim geleneğimizin ve Cumhuriyetimizin değerlerinin ne kadar güçlü bir birliktelik içinde olduğunu bugün bir kez daha gördük. Darüşşafaka olarak, gelecek nesillere bu mirası taşımaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.