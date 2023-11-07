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Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacağını duyurdu

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Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacağını duyurdu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, "İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasıyla kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceklerini" bildirdi.

Rektörlüğün sosyal medya hesabından "Filistin'in yanındayız" başlığıyla yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü saldırıların, 21'inci yüzyılın soykırımına dönüşmenin eşiğinde olduğu belirtildi.

Sağduyu sahibi akademi camiasının uluslararası ile Türkiye'deki tüm mensuplarına, İsrail tarafından Gazze'deki Al-Azhar Üniversitesinin bombalanması, Gazze'de yaşananlara karşı vicdanlı ses olunması ve eyleme geçilmesi için çağrı yapılan açıklamada, "Bilim dünyasının uluslararası bir temsilcisi olarak İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle, kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceğimizi belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden boykot

Öte yandan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden yapılan "Boykot var" başlıklı duyuruda, üniversitenin yerleşkesindeki kantin ve kafeteryalarda Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına destek veren markaların ürünlerinin satışının yapılmayacağı bildirildi.

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