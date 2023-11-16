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Bakan Tekin: Eğitimin aslında başladığı yer, olgunlaştığı yer ve nihayete erdiği yer ailedir

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Bakan Tekin: Eğitimin aslında başladığı yer, olgunlaştığı yer ve nihayete erdiği yer ailedir
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitimin aslında başladığı yer, olgunlaştığı yer ve nihayete erdiği yer ailedir. Dolayısıyla ben diyorum ki aileler, anne babalar, ebeveynler hep beraber eğitim sistemimizin bir parçası olmak durumundayız." dedi.

Bakan Tekin, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırseverler tarafından yaptırılan "Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu"nun açılış programında yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden hayırsever ve ailesine teşekkür etti.

Eğitimde başarıya ulaşmak için ailenin katkısının da önemli olduğunu vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademik çalışmaların tamamı okulun, bir öğrencinin yetişmesinde, eğitim sisteminin başarılı olmasındaki payını yüzde 50'nin bile altında gösteriyor. Eğitimin aslında başladığı yer, olgunlaştığı yer ve nihayete erdiği yer ailedir. Dolayısıyla ben diyorum ki aileler, anne babalar, ebeveynler hep beraber eğitim sistemimizin bir parçası olmak durumundayız. Hep aynı örneği veriyorum, siz çocuğunuzu okula gönderip öğretmeninden hem öğretmen olmasını hem anne olmasını hem baba olmasını hem abi hem kardeş olmasını beklerseniz bu öğretmen arkadaşımız bu kadar toplumsal rolü yapamaz. Ben diyorum ki gelin hepimiz kendi çocuklarımıza anne olalım, kardeşlerimize abi olalım. Dolayısıyla eğitim sistemini hep beraber yürütelim istiyorum. Anlatmaya çalıştığım şey eğitim sistemi dediğimiz şey toplumun bütün kesimleri herkes kendi üstüne düşeni yapacak, aileler yapacak. Hayırseverlerimiz yapıyor."

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