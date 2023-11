500 üniversiteli gence İngilizce fırsatı

Merhum Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan Türkiye’nin lider yatırım şirketlerinden biri olan Esas Holding’in sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal; 2015 yılından bu yana gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratıyor. ‘Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar’ mottosuyla hayata geçirilen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları işverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin; iş hayatına öz güvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak adım atmalarını hedefliyor.

Esas Sosyal, devlet üniversitelerinde eğitim gören gençlerin işe geçiş süreçlerinde önlerine çıkan yabancı dil yetkinliği konusunda bir çözüm modeli geliştirerek Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı 2021 yılında başlattı.

Gençlerin yerelde güçlendirilmesini ve bölgelerinde ekonomiye katılarak ülkemizin gelişimine katkı sağlamalarını amaçlayan Esas Sosyal; Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı ile bugüne kadar 600 gence fırsat eşitliği sağladı.

İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI’NIN YENİ DÖNEMİNE 500 GENÇ KATILACAK

Yeni döneminde 500 gence daha fırsat eşitliği sağlayacak Programa; devlet üniversitelerinin 4 yıllık fakültelerinde 3. Sınıf, 5-6 yıllık fakültelerinde sondan bir önceki sınıf, ön lisans bölümlerinde 1. sınıf öğrencisi olan gençler başvurabiliyor. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı kapsamında katılımcı gençler, 12 ay süresince 3 kur online canlı sınıflarda Berlitz Dil Okulları’ndan İngilizce eğitimi alarak en az orta seviye yabancı dille mezun oluyor. Ayrıca Program; bir dil eğitim programı olmanın ötesinde öğrencilere okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştıracak eğitimler, İngilizce CV hazırlama, kişiye özel İngilizce mülakat koçluğu ve akran danışmanlığı (buddy’lik) gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı olma özelliğini de taşıyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Esas Sosyal’den Hayırlı Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı imzalı sertifika alırken Berlitz’den de uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sertifikasına sahip oluyor.

Dördüncü dönemiyle birlikte toplamda 1.100 gence fırsat eşitliği sunacak Program; Berlitz’in Globaldeki iş ortaklıkları ile gerçekleştirdiği programlar arasında %92 başarılı tamamlama oranı ile 2 yıldır örnek uygulama olarak gösteriliyor.

Merhum Şevket Sabancı’nın, vizyonundan hareketle gençlere destek olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu belirten Esas Sosyal Kurucular Kurulu Üyesi Hayırlı Sabancı, “Programın temellerini 2021 yılında attık. Dil öğrenmek her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Özellikle profesyonel hayatta yabancı dil bilmek bir adım önde olmayı sağlıyor. Ben İngilizce ile 30’lu yaşlarımın başında tanıştım. Gençlere önerim yabancı dil ile ne kadar erken tanışır ve ne kadar çabuk geliştirirseniz hayatınızda önemli bir yol kat etmiş olursunuz. Şimdiden gençlere başarılı ve verimli bir dönem diliyorum” dedi.

Ülkemizin geleceğinde önemli bir role sahip olan gençlerin yerelde de güçlendirilmesini önemsediklerini belirten Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Merhum babam Şevket Sabancı’nın vizyonu ve sevgili annemin desteğiyle hayata geçirdiğimiz İngilizce Fırsatım Programı’nın gençler üzerindeki olumlu etkisi beni çok gururlandırıyor. Program katılımcılarımızın her birinin kariyerinde önemli bir noktaya dokunmak, endişelerini azaltmak ve kendilerine inanmalarını sağlamak bizim için çok kıymetli. Katılımcılarımız programdan mezun olduktan sonra da ekosistemimizde aktif rol oynayarak genç istihdamında fırsat eşitliği misyonumuza katkı sağlıyor. Biz Esas Sosyal olarak gençleri dinlemeyi, ihtiyaçlarını duymayı ve beklentilerine göre çözüm modelleri yaratmayı önemsiyoruz. Her fırsatta gençlerle buluşmak, heyecanlarına şahit olmak çok güzel bir duygu. Toplumsal fayda yaratma yolculuğumuzda her gün daha da kalabalıklaşarak sürdürülebilirliği sağlamayı önemsiyoruz” dedi.

Bugüne kadar programa dâhil olan gençlerin %83’ü programa devam ederken kısa dönem staj, kişisel gelişim, eğitim ve yurt dışı seyahat/eğitim gibi fırsatlara erişti. Katılımcılarının %54’ü ise hızlı bir şekilde istihdama geçiş sağladı. Ayrıca gençler, kariyer hayatına kendinden emin, donanımlı ve daha öz güvenli olarak adım atarken profesyonel ağlarını da geliştiriyor. Program katılımcılarının %91’i, programın networking imkânı sağladığını düşünüyor.

Programa katılmak isteyen gençler, 24 Aralık’a kadar ingilizcefirsatim.org üzerinden başvuru yapabilir.