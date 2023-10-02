2024 KPSS ne zaman? KPSS 2024 Lisans, Önlisans başvuru

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav tarihleri için henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır. Ancak, geçmiş yıllara bakarak söylemek gerekirse, KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları genellikle yılda bir kez düzenlenir. Bu sınavlar, kamu kurumlarındaki iş başvurularında kullanılmak üzere yapılır.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS YAPILACAK MI?

Kamu personeli seçme sınavı veya bilinen diğer adıyla KPSS, lisans seviyesinde her yıl düzenlenmektedir. Lisans bazında sınavlar Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi ve ÖABT’dir.

KPSS ortaöğretim (lise mezunları) ile ön lisans mezunlarının sınavları ise 2 yılda bir organize edilmektedir.

Son olarak KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2022 yılında düzenlendiğinden önümüzdeki yıl KPSS lise ve ön lisans sınavları düzenlenecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2024 yılı sınav uygulama takvimini paylaşmadı. Sınav tarihlerinin belli olmasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim bazında yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli olacak.