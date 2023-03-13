“Müzik içimdeki en büyük aşk” diyen Sohtorikoğlu’nun ilk şarkısı “Yaşamak İçin” nisan ayının son haftası müzikseverlerle buluşacak.

Güzellik ve estetik sektörünün ünlü isimlerinden Selin Sohtorikoğlu müzik hayalini gerçeğe dönüştürüyor. “İçimdeki en büyük aşktı müzik. Kalbimin attığı yerde hislerime tercümandı. Çocuk yaşlarımda başlayan hayat telaşı ile savrulduğum, kendimi de en çok şarkılarda bulduğum ruhumdu aslında” diyen Sohtorikoğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk single’ını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

STAR OLACAĞIMA HEP İNANDIM

“Yaşamak İçin” adında bir single hazırlayan Selin Sohtorikoğlu oldukça iddialı: “Hep inandım star olacağıma. Şarkı söylemek duygu işi, ben de duygularımı hep en dipte yaşadım. Zirvede bırakacağım!” Söz ve müziği Aysel Enez’e ait şarkının proje yönetmenliğini de Aysel Enez üstlendi. Çalışma, nisan ayının son haftası dijital müzik platformlarında yayınlanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ