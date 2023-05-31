Türk asıllı sanatçı Mehmet Aydın, yeni klibi ile Avrupa’nın gündemine oturdu. Aydın, depremde evleneceği nişanlısını kaybeden arkadaşının hikayesini Adıyaman türküsü ile klibine yansıttı. ‘Burası Adıyaman’ adlı türkünün klibi ile gurbetçilerin büyük beğenisini kazanan ses sanatçısı Mehmet Aydın Türkiye ve Avrupa’da gündem oldu.

Türk asıllı sanatçı Mehmet Aydın, yeni klibi ile Avrupa’nın gündemine oturdu. Aydın, depremde evleneceği nişanlısını kaybeden arkadaşının hikayesini Adıyaman türküsü ile klibine yansıttı.

‘Burası Adıyaman’ adlı türkünün klibi ile gurbetçilerin büyük beğenisini kazanan ses sanatçısı Mehmet Aydın Türkiye ve Avrupa’da gündem oldu.

Depremzedelerin acısını paylaştı

Avusturya’da yaşayan Türk asıllı ses sanatçısı özellikle kendi yaşadığı ülkedeki gurbetçilerin depremzede vatandaşlara yardım için seferber olduklarını söyledi. Yakın bir arkadaşının evlenme hayalleri kurarken Adıyaman’da meydana gelen depremle nişanlısını kaybettiğini belirten Aydın, klibinde hem kendi üzüntüsünü hem de tüm zarar gören vatandaşların acılarını paylaştığını ifade etti. Deprem bölgesindeki vatandaşların sesi olmak adına bu projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Türk ve Avrupa medyasının yakın ilgi gösterdiği Mehmet Aydın özellikle Avusturya ve Almanya’da dikkatle takip ediliyor.

Sanatçı Mehmet Aydın, farklı sesi ve yorumuyla ‘Burası Adıyaman’ adlı sevilen türküyü de yeniden gündeme taşımış oldu.

Gurbetçilerden Aydın’a sevgi seli

Gittiği her yerde gurbetçi vatandaşlarımız tarafından sevgi seliyle karşılaştığını belirten Aydın, “Amacım yaptığım ve yapacağım müzik ile insanların kalplerine dokunup onların duygularına tercüman olmak.” dedi.

Aydın konuşmasında son olarak, “Çıkardığım ilk tekli çalışmam ile biz gurbetçi Türklerin de depremde can ve mal kaybı yaşayan vatandaşlarımız ile dayanışma ve destek içinde olmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ