Bir asrı aşkın süredir din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın devletten herhangi bir bütçe almadan öz varlıkları ve gönüllülerin katkıları ile ihtiyaç sahiplerine şefkat elini uzatan Darülaceze, müzayede geleneğini yeniden canlandırmaya karar verdi.

İlki 133 yıl önce yapılan ve Darülaceze inşasına katkı sağlaması amaçlanan müzayedede Sultan Abdülhamit'in ve hayırseverlerin bağışladığı kıymetli eşyalar Beyoğlu'nda açık arttırma ile satılmış, yapılan satışa hayırseverler yoğun olarak ilgi göstermişlerdi.

Kurulduğu günden bugüne kadar 100 binden fazla insana yuva olan Darülaceze bu geleneğini yeniden hayata geçirerek yine kurum hizmetlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

31 Ocak 2023 tarihinde günümüz teknolojilerinden faydalanılarak çevrimiçi olarak gerçekleşecek müzayede Darülaceze Başkanlığı'nın dijital çözüm ortağı Bidsee uygulaması üzerinden Ömür Akkor'un sunumuyla gerçekleşecek ve ilk oturumda Başkanlık envanterinde yer alan 300 farklı sanat eseri açık arttırmaya sunulacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ