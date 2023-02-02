Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif yer almasını sağlamak için Türkiye’nin 81 ilini kapsayan bağış kampanyası başlattı. Ankara’da düzenledikleri basın toplantısında kampanyanın detaylarını aktaran Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Çelebi, “Sen de Bir El At” sosyal sorumluluk bağış kampanyasında duyarlı vatandaşları, kamu, özel sektör ve her türlü alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya davet etti. Çelebi, toplanan bağışlarla engelli bireylerin kullanmak zorunda oldukları yardımcı araç-gereç ve destek teknolojilerine ulaşmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, engelli bireylerin bağımsızca hareket etmesini desteklemeyi amaçlayan “Sen de Bir El At” sosyal sorumluluk bağış kampanyasının detaylarını 29 Ocak’ta Alba Ankara Hotel’de düzenledikleri basın toplantısında açıkladı.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Delegeleri, basın mensupları ve engelli bireylerin katıldığı toplantıda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Ankara’da başlayan kampanyanın 81 ilde farklı etkinliklerle devam edeceğini bildirdi.

Yerli ve milli, yardımcı araç-gereç ve destek teknolojileri engelli bireylere ulaştırılacak

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Çelebi, bağış kampanyasının detaylarını anlattı. Çelebi, “Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak kurulduğumuz yıldan beri engelli bireylerin sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki, mesleki pek çok konuda sosyal yaşama, topluma kazandırılması için mevzuata uygun olarak ortak hak ve çıkarları korumak, geliştirmek üzere tüm enerjimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizdeki engelli bireyler ile birlikte yaşama kültürünün yaygınlaşması, tüm engelli grupları için farkındalık oluşturulması başta olmak üzere, sosyal, kültürel, teknolojik, erişilebilirlik, eğitim ve istihdam amaçlı projeler geliştiriyoruz. “Sen de Bir El At” kampanyası ile halkımızın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ve iş birliğiyle el ele verip Konfederasyonumuz tarafından yerli ve milli olarak üretilen araç-gereç ve destek teknolojileri ile bu eksikliklere çözüm sunmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal hayatta karşılaştığımız erişilebilirlik sorunları konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Kültür, bilim, sanat, spor gibi organizasyonlarda daha çok yer alarak sosyal hayata daha etkin, verimli ve eşit katılım sağlamayı hedefliyoruz. ” dedi.

“Cumhuriyetin 100. Yılında engelli bireyler için herkesi desteğe bekliyoruz”

Yusuf Çelebi, kampanyaya destek olmak için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

“Kampanyamıza destek vermek isteyenler, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone GSM operatörlerinden 8191’e DESTEK yazıp SMS göndererek 10 TL ya da Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun resmi yardım banka hesaplarına bağışta bulunabilirler. Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kampanyaya katkı amaçlı bilim, kültür, sanat, spor alanlarında organizasyonlar düzenleyeceğiz. Bu organizasyonlar için kamu ve özel sektör işbirlikleri ile engelsiz kısa film festivali, tiyatro, resim ve geleneksel el sanatları sergisi, konser, spor turnuvası gibi organizasyonlara katkıda bulunarak veya sponsor olarak destek olunabilir. Perakende sektöründeki alışveriş merkezleri ve zincir market firmaları ile engelli bireyler için önemli gün ve haftalarda yapılacak etkinlikler planlanmaktadır. Kamu, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde gerçekleşen etkinlikler sayesinde kampanya tanıtılacaktır.”

Yusuf Çelebi, kampanya kapsamında yapılan yardımların sosyal incelemeden geçirilerek gerçek hak sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Buna göre, kampanya mecralarından gelen talepler yerinde incelenecek ve inceleme sonucu destekler şeffaf bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek.

Kampanyaya, bireysel ve kurumsal, ayni/nakdi bağış yapanlar talep ettikleri takdirde www.sendebirelat.org kampanya internet sitesinde kendileri ile ilgili katılım ve sponsorluk destekleri duyurulacak. Kampanya sonunda tüm bağışçılara çok özel hediyeler sunulacak.