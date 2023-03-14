17 Mart’ta CSO ADA ANKARA’da gerçekleşecek konserde Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, BESOM ödüllü besteci Prof. Dr. Özkan Manav’ın 96 kişilik büyük orkestra için bestelediği “Çoğul” eserinin dünyada ilk seslendirilişi gerçekleştirilecek. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori ve Kompozisyon Bölümü Öğretim Görevlisi Turgut Pöğün’ün Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında tamamladığı “Gelibolu’nun Hayaletleri” adlı eseri ise Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sinan Pekinton’un anlatımıyla dinleyiciye sunulacak.

Konserin ikinci bölümünde ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisindeki müzik geleneği üzerine yoğunlaşan çalışmaları ve akademik sunumlarıyla tüm dünyada tanınan müzikolog, orkestra şefi ve besteci Emre Aracı’nın “Kayıp Seslerin İzinde” adlı eseri ülkemizde ilk kez seslendirilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ