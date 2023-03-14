Çanakkale Savaşı’ndan günümüze kalabilmiş orijinal harp malzemelerinin, kişisel objelerin ve görsellerin yer aldığı sergi, 19 Mart’a kadar Sur Yapı Marka AVM’de olacak.

Türkiye’nin en seçkin markalarını ziyaretçileriyle buluşturan Sur Yapı Marka AVM, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun, dünyanın en güçlü askeri güçlerinin birleşik donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı Çanakkale Destanı’nı çok özel bir etkinlikle anıyor. Atalarımızın şanlı vatan savunmasını yüreklerimizde canlandıracak 18 Mart Çanakkale Zaferi Bağımsızlık Objeleri Sergisi, Sur Yapı Marka AVM ziyaretçileriyle buluşuyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi Bağımsızlık Objeleri Sergisi, 19 Mart’a kadar Sur Yapı Marka AVM’de ziyarete açık olacak.

Yüzlerce obje sergilenecek

Çanakkale’de düşmana karşı kullanılmış yüzlerce top, tüfek, kılıç, dürbün, tabanca mermileri ve bu mermilere ait kovanların yanı sıra, şehit ve gazilerimize ait fotoğraf makineleri, palaskalar, pusulalar, madalyonlar, tabak, çatal, kaşık, yiyecek kapları, sabunlar, tütün keseleri, mataralar sergide yer alacak. Ayrıca, destansı savunmaya ait orijinal fotoğraflar ve döneme ait tarihi değere sahip dergiler sergide ziyaretçiler ile buluşuyor.

Büyük zaferin izleri

Çanakkale Savaşı’ndan günümüze kalabilmiş orijinal harp malzemelerinin, kişisel objelerin ve görsellerin sergilendiği etkinlikte büyük zaferin izleri Sur Yapı Marka AVM ziyaretçilerini bekliyor. 1915’te Türk milletinin, yek vücut halinde vatanı savunurken, Çanakkale’yi nasıl geçilmez kıldığını, adına nasıl türküler yaktığını bir kez daha gözler önüne seren sergi, şehit düşen 253 bin vatan evladının anılarını ziyaretçilere bir kez daha yaşatıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ