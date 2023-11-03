Yurt dışından telefon getirmek artık hayal !2024 kayıt harçları belli oldu

Son dönemde telefon fiyatlarına gelen ardı ardına zamlar, vatandaşları yurt dışından telefon satın almaya yöneltmiş durumda. Özellikle vergilerdeki artışlar nedeniyle telefon fiyatları adeta gökyüzüne çıkmış durumda. Daha uygun fiyatlarla telefon sahibi olmayı hedefleyen insanlar, yurt dışından telefon getirerek bu sorunu çözmeye çalışıyorlar.

2024 KAYIT HARÇLARI BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre yurt dışı kaynaklı telefon harç kayıtları ücretleri değişmeye devam ediyor. Gelen vergi zamları sonrası telefon fiyatları rekor seviyelere ulaşırken vatandaşlar yurt dışı satışlara yöneldi. Ancak aldığınız yurt dışı kaynaklı telefonları burada kayıt yaptırmak zorundasınız. Bu işlemler içinde belirli bir miktar ödeme yapmalısınız. 2023 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 117 TL yerine 260 TL maktu ÖİV alınacak. Ocak ayından itibaren IMEI kayıt harcı ise 2732 TL’den 6091 TL'ye çıkarılmıştı. Son kararda ise Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

Alınan bu karar 2023 yılına kadar geçerli olacakken 2023 kayıt harçları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında yurtdışı telefon kayıt harcı 31.692TL oldu.

TELEFONU PASAPORTA KAYDETME NASIL YAPILIR?

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.