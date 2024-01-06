Yapay Zeka Siber Güvelik Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

Günümüzde birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip yapay zeka, siber güvenlik sektöründe de en kritik değişkenlerden biri haline geldi. Bu sebeple sektör profesyonelleri, yapay zeka teknolojisinin siber güvenlik çerçevesindeki fırsatları ve riskleri değerlendirmeye yöneldi. Yapay zekanın, işletmeleri tehditlere karşı koruma sağlama ihtimalinin yanı sıra siber saldırılarda artışa neden olacağı tahmin ediliyor. Bu noktada kurumların ve siber güvenlik uzmanlarının, yapay zekadan beklentilerini ve bu teknolojiyi kullanma amaçlarını düzenli olarak gözden geçirmesi önem teşkil ediyor. Küresel Güvenlik Araştırma Raporu’na göre kuruluşların %29’u, yapay zekanın 2024’te siber güvenlik sektörünün en önemli tehditlerinden biri olacağını tahmin ediyor. Bütünleşik siber güvenlik alanında küresel bir lider olan Watchguard, 2024 yılına hakim olacak 3 yapay zeka trendini sıralıyor.

1. Vishing artışı: Telefon görüşmesi yoluyla gerçekleştirilen bir saldırı türü olan vishing şu anda sınırlı oranda tercih edilse de önümüzdeki yıl kullanım oranının artması bekleniyor. İkna edici deepfake ses ve mağdurları kandırma noktasında insan müdahalesine ihtiyaç duymayan büyük dil modellerinin (LLM'ler) kombinasyonuyla vishing saldırılarının hacminin 2024'te artması öngörülüyor.

2. Yapay zeka destekli araçların yükselişi: Önümüzdeki yıl, siber suçlular tarafından yapay zeka destekli araçların kullanımının ve satın alınmasının artması bekleniyor. Bu araçların karanlık ağda en çok satan araçlar haline gelmesi beklenirken siber suçluların ise önümüzdeki aylarda saldırılarını iyileştirmek için yapay zekayı kullanma olasılıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor.

3. MSP'lerin yapay zeka kullanımı: Yapay zekanın 2024 yılında özellikle MSP'ler için oldukça önemli bir araç olacağı tahmin ediliyor. Bu noktada Watchguard, MSP'lerin iş modellerini optimize etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi yoluyla güçlü otomasyona sahip bütünleşik platformlara yönelmesini bekliyor. MSP'ler, hizmet tekliflerinde yapay zekayı uygulayarak iş kapasitelerini ikiye katlayabilir ve siber güvenlik hizmetlerine yönelik artan talebi karşılayabilir.