Astrolog Gamze'den 30 Nisan 2024 - 5 Mayıs 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar : Haftaya yorgun ama yeni kararlar alarak başlayacaksınız. Bu hafta spora başlamak ve yaza girmeden check-up yaptırmak için güzel bir dönem. İletişiminiz daha rahat olacak. İlişkilerinizde fevri davranmamanızı tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar : Bu hafta kendinize bakım yapmak için çok güzel bir dönem. Görünürlüğünüz ön plana çıkıyor. Maddi olarak kazançlarınızda artış görülecek. Kısa yolculuklar size iyi gelecek.

İkizler ve Yükselen İkizler : Yurt dışı ile ilgili işlerinizde gelişme yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır devam eden bir davanız var ise olumlu dönüşlerini alabilirsiniz. Gizli sırlarınız ortaya çıkabilir. Para kaybı yaşamanız mümkün.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Sosyal alanda oldukça ön plandasınız. Uzun zamandan beri süren bir ilişkiniz var ise resmiyet ile tamamlanması için bir adım atılabilir. İş yerinde dil yarası almanız muhtemel. Hayatınız da değişimler olurken bu hafta uyum sağlamanızı tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar :Kariyer hayatınızda ışıldıyorsunuz ani değişimler statünüzde olabilir ani bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Miraslı davalarınız var ise erteleme olabilir. Maddi olarak destek göreceğiniz bir hafta.

Başak ve Yükselen Başaklar : ilişkileriniz ortaklılarınızda güzel gelişmeler var. Yurt dışı bağlantılarınızdan gelen güzel gelişmeler. Diyete başlamak için güzel bir dönem. Kemik, diş sorunları ve alerjileriniz başlayabilir.

Terazi ve Yükselen Terazi : Atalardan gelen hak edişlerinizi alacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. Ani para giriş çıkışlarınız olma ihtimali çok yüksek. Ameliyat için gün alabilirsiniz. İş yerinizde gelişecek olaylara karşı akışta kalmalısınız.

Akrep ve Yükselen Akrep : İlişkilerinizde ani kopuşlar ani başlangıçlar başlayabilir. Doktor kontrollerinizi yaptırmalısınız. Kelimelerinize dikkat etmelisiniz. Gündelik hayatınızda hizmet aldığınız kadınlara karşı bu hafta istediğiniz sonucu bulamayabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar : Günlük hayatınızda işinizde ve sağlığınız da sonlanmalar değişimler var. Bu süreçte kendinizi ortaya çıkartmanız ve sorumluluk almanız söz konusu. Finansal anlamda zorlanacağınız alacaklarınızın gecikmeye uğrayacağı borç alacak dengesizlik sosyal çevrenizden uzak kalmanıza sebep verebilir. Yeni bir proje başlayabilir ve çok yoğun bir döneme başlıyorsunuz. Kronik sağlık sorunlarınızı ihmal etmemenizi tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Hobilerinizi daha göz önüne çıkartma yaptığınız işlerin daha çok kesime sunulacağı aynı zamanda aşk hayatınızın daha çok ön plana çıkacağını, var ise çocuklarınız ile daha çok zaman geçireceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Gizli tuttuğunuz yatırımlarınızın artacağını, finansal olarak iç sesinize güvenmenizi başkalarının sizi manipüle etmesine izin vermemenizi tavsiye ederim

Kova ve Yükselen Kovalar :. Yaşam alanınız da olacak bu tutulmada taşınabilir, aile büyüklerinin sağlık sorunları ile ilgilenebilirsiniz. Para kazançlarınız değişiyor. Kariyer planlamasın da yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirmek için zaman size gökyüzünden destek geliyor.

Balık ve Yükselen Balıklar: Kardeşleriniz ve komşularınız ile ilgili iletişimiz değişiyor daha sahip çıkan daha kontrolcü enerjide olabilirsiniz. Yeni başladığınız bir projenizin geri dönüşü sizi şaşırtabilir. Yurt dışında çocuklarınız var ise onların eğitim hayatları ile alacağı kararlar sizi şaşırtabilir. İş hayatınızda haksızlıklara uğrayabilirsiniz.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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