Vergisiz telefon kampanyasına iki üye katıldı

1 Kasım’da yürürlüğe giren ve teknolojik cihaz desteğine dair alınan karar çerçevesinde, realme, üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği modellerini duyurdu.

"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Kasım’da yürürlüğe giren bu uygulamayla; 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

Uygulama kapsamında telefonlarda 5 bin 500 TL tutarında teknolojik cihaz desteği programı, üniversite öğrencilerine 9.500 TL'yi aşmayan cep telefonu alımlarında avantaj sunuyor. Dünyanın en hızlı yükselen akıllı telefon markası realme’nin, İngilizce’deki Champion (Şampiyon) kelimesinden alan C Serisi’nin C53 ve C55 modelleri de ‘Vergisiz telefon’ kapsamına dahil oldu.

realme C55 ve C53 modelleri vergisiz telefon uygulama kapsamında!

realme'nin vergisiz telefon uygulamasına dahil edilen C55 ve C53 modelleri, Şampiyon söylemindeki gibi hem kamera, hem depolama, hem hızlı şarj hem de tasarım ile öne çıkarak gençlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

realme C55; 64MP kamerası, 33W SUPERVOOC özelliği ile hızlı şarj teknolojisi ile sadece 29 dakikada %50'ya kadar şarj olurken, mini kapsül ile özel tasarımı, sokak fotoğrafçılığı ve 256GB'a kadar depolama alanı ile dikkat çekiyor. realme C53 ise; yüksek performansı, hızlı şarj özelliği, geniş depolama seçenekleri ve benzersiz ekran deneyimi sunuyor. 33W SUPERVOOC şarj teknolojisi sayesinde yaklaşık 31 dakikada %50'ye kadar şarj dolumu sağlayan C53, aynı anda 2 Nano SIM kartı ve 1 MicroSD kartını destekleme yeteneği ile kullanıcılara geniş bir kullanım alanı sunuyor. "Mini Kapsül" özelliği ile veri kullanımı ve adım istatistiklerini bir arada deneyimleme olanağı sunan realme C53, şık tasarımı ve ince gövdesi ile dikkat çekiyor.

realme C53 – 6.299 ₺

realme C55 – 6 GB RAM + 128 GB ROM – 7.999 ₺

realme C55 – 8 GB RAM + 256 GB ROM – 9.499 ₺

***Tavsiye edilen tüketici fiyatıdır.