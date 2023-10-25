  1. Anasayfa
  2. Bilim-teknoloji
  3. Twisted Minds'ın PUBG EMEA: Fall turnuvasının şampiyonu oldu

Twisted Minds'ın PUBG EMEA: Fall turnuvasının şampiyonu oldu

Yayınlanma:
Twisted Minds'ın PUBG EMEA: Fall turnuvasının şampiyonu oldu
Aralarında Türkiye'den iki takımının (FUT Esports ve HOWL) da yer aldığı toplam yedi EMEA takımı, Bangkok, Tayland'da düzenlenecek PUBG Global Championship 2023'e katılmaya hak kazandı.

Twisted Minds'ın PUBG EMEA: Fall turnuvasının şampiyonu olduğunu duyurdu. 22 Ekim Pazar günü Aleksandr “BatulinS” Batulin, Kirill “Lu” Lukyanov, Dmytrii “Perfect1ks” Dubenyuk ve Yaroslav “spyrro” Kuvichko'dan oluşan takım, üç gün süren aralıksız mücadelenin ardından büyük ödülü kazanak için diğer 15 takımı mağlup etti ve 100.000$'lık ödül havuzundan 25.000$’lık pay almaya hak kazandı. Twisted Minds, daha önce PUBG Global Series (PGS)’de gösterdiği performansla zaten PUBG Global Championship 2023'te (PGC 2023) yer alma hakkı kazanmıştı. Şampiyonun yanı sıra aralarında Türkiye’den iki takımın da yer aldığı toplam 6 altı EMEA takımı (FUT Esports, FaZe Clan, Acend Club, HOWL, Question Mark ve Exalt), PGC 2023 şampiyonu olabilmek için mücadele edecekler.

PEC: Fall Büyük Finalleri, üç gün boyunca oynanan toplam 18 maçtan oluştu. Twisted Minds ve FaZe, daha ilk günden lider pozisyonlara yükseldi ve hafta sonu boyunca da liderliklerini sürdürmeyi başardı. 2. günün sonunda, diğer takımların bu iki devle aralarını kapatamayacağı netleşti ancak puan aralıklarının dar olduğu orta grupta çekişme hala devam ediyordu. PEC: Fall, tüm EMEA takımları için PGC puanları kazanmak için son şanstı ve liderlik tablosunda en ufak bir yukarı veya aşağı hareket bile, Bangkok'ta düzenlenecek PUBG Global Championship 2023’e katılıp katılmamak konusunda belirleyici olabilirdi.

Ülkemiz takımlarından FUT Esports, üstün bir çabayla son günde Question Mark’ı geride bırakarak 8. sıradan 3. sıraya yükseldi. Her iki takım da (Acend gibi) oldukça rahat bir şekilde PGC 2023’e katılma hakkı kazandılar. Exalt ve ülkemizden katılan diğer takım olan HOWL’un kaderleri son anlara kadar nispeten belli değildi. Liderlik sıralamasında 14. ve 16. sırada yer almalarına rağmen takımlar, bu yılın başında topladıkları PGC puanları ve turnuvanın son birkaç maçında geride kalan bazı rakipleri sayesinde PGC'de yer almaya hak kazandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Bilim-teknoloji
Bu 3 siber güvenlik başlığına dikkat!
Bu 3 siber güvenlik başlığına dikkat!
Casper üniversite öğrencileri için uygun ürünlerini açıkladı
Casper üniversite öğrencileri için uygun ürünlerini açıkladı
Oyun severlere kötü haber ! Steam Türkiye'den çekiliyor
Oyun severlere kötü haber ! Steam Türkiye'den çekiliyor
Bilişim Zirvesi'23: Enigma Temasıyla Teknolojinin Geleceği Fişekhane'de Masaya Yatırılıyor
Bilişim Zirvesi'23: Enigma Temasıyla Teknolojinin Geleceği Fişekhane'de Masaya Yatırılıyor
Siber saldırılara karşı korunma ipuçları
Siber saldırılara karşı korunma ipuçları
​​​​​​​Yazılımda nitelikli personel ihtiyacı büyüyor
​​​​​​​Yazılımda nitelikli personel ihtiyacı büyüyor
Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi haftaya başlıyor
Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi haftaya başlıyor
İHA'lar casusluk yapıyor mu?
İHA'lar casusluk yapıyor mu?