  1. Anasayfa
  2. Bilim-teknoloji
  3. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu

Yayınlanma:
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu
Roketsan tarafından geliştirilen milli ağır torpido AKYA'nın harp başlıklı ilk atış tRoketsan tarafından geliştirilen milli ağır torpido AKYA'nın harp başlıklı ilk atış testi, Doğu Akdeniz'deki TCG Preveze Denizaltısı'ndan başarıyla gerçekleştirildi.esti, Doğu Akdeniz'deki TCG Preveze Denizaltısı'ndan başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta TCG Preveze Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosunun hedefi tam isabetle vurması büyük bir heyecanla takip edildi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve askeri personel, AKYA ağır torpidosunun atışını TCG GÖKOVA'nın Komuta Merkezinden izledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Bilim-teknoloji
Nadir hastalıklara dijital çözüm!
Nadir hastalıklara dijital çözüm!
2024’ün en çok beklenen oyunları açıklandı
2024’ün en çok beklenen oyunları açıklandı
Akıllı cihazlarla gelen tehlikelere dikkat!
Akıllı cihazlarla gelen tehlikelere dikkat!
Kaspersky yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı: Sahte başvurular ve sahte onay videolarıyla yatırımcıları cezbediyorlar
Kaspersky yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı: Sahte başvurular ve sahte onay videolarıyla yatırımcıları cezbediyorlar
Diablo IV’de İndirim Zamanı
Diablo IV’de İndirim Zamanı
Siber suçların küresel yıllık maliyetinin 2024 yılında 9,5 trilyon dolara ulaşacak
Siber suçların küresel yıllık maliyetinin 2024 yılında 9,5 trilyon dolara ulaşacak
Windows ve Linux sistemlerini hedef alan tehdit
Windows ve Linux sistemlerini hedef alan tehdit