Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta TCG Preveze Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosunun hedefi tam isabetle vurması büyük bir heyecanla takip edildi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve askeri personel, AKYA ağır torpidosunun atışını TCG GÖKOVA'nın Komuta Merkezinden izledi.