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Türk teknoloji ekosistemine yeni oyuncu

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Türk teknoloji ekosistemine yeni oyuncu
Özellikle yıkıcı teknolojilere yoğunlaşacak Ad Astra Technology Group'un tanıtım törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Özellikle yıkıcı teknolojilere yoğunlaşan Ad Astra Technology Group, Türkiye'nin teknoloji ekosistemine dahil oldu.

Ad Astra Technology Group'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin Sheraton Ankara'da düzenlenen lansmanına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, dünyada teknoloji firmalarının kritik bir noktada olduğunu belirterek, Türkiye'nin de dünya ile yarışan şirketlere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ad Astra Technology Group Kurucusu Uğur Coşkun'un girişimci ruhuna yıllar önce şahit olduğunu belirten Bakan Tunç, "Uğur Bey'in, yıllar önce ilk şirketini kurup ziyaretime geldiğinde gözlerinde gördüğüm heyecana bugün de şahit oluyoruz. Tek başına çıktığı yolculuğunda ülkemize 500 kişilik bir teknoloji devi kazandıran Coşkun'un, Ad Astra Tecnology Group ile aynı başarıyı yakalayacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bir start-up firması olarak faaliyete başlayan BİTES'i yaklaşık 500 kişilik kadrosuyla savunma ve havacılık sanayisinin en büyük ikinci yazılım şirketine dönüştüren Uğur Coşkun da savunma ve havacılık sanayisine adanmış 22 yılda elde ettiği tüm bilgi birikimini yansıttığı Ad Astra Technology Group ile sektörde yapılmayan işleri yapmayı ve geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Coşkun, birçok endüstriyi dönüştürme gücüne sahip üretici yapay zeka, web3 teknolojileri, dijital ikiz, XR teknolojileri, metaverse, robotik teknolojiler ve 5G teknolojileri gibi alanlarda çalışan ve bu alanlarda ürünler çıkaran bir yüksek teknoloji şirketi olmayı hedeflediklerini belirtti. Coşkun, şunları kaydetti:

"Özellikle NATO üyesi ülkelerin yıkıcı teknolojiler konusunda önemli girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bu konuda hızlı adımlar atmak zorundayız. Çünkü gelişmelere hızlı tepki veremeyen toplumlar, hızlı olanların müşterisi olmaya mahkumdur. Girişimimizin amacı, yıkıcı teknolojilere odaklanarak geleceğin ihtiyaçlarına bugünden çözüm üretmek.

Bir yandan ürünleşme çalışmalarına yoğunlaşacak, diğer yandan genç teknoloji liderlerine yol göstermeye çalışacağız. Sektörün dinamiklerini bilen ve kullanıcılarla aynı dili konuşabilen bir sektör profesyoneli olarak, yenilikçi ve yıkıcı teknolojilerin sahadaki uygulamalara dönüştürülmesi vizyonu ve ileri görüşlülüğüyle hareket edeceğiz."

Kaynak:Haber Kaynağı

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