Türk firmaları teknoloji atağına geçti

ABD şirketleri ülkemizden yazılım alıyor

Teknolojik yatırımlarla sektöre hızlı bir giriş yapan İş İnsanı Mahmut Atalay, Türk firmalarının dünyada söz sahibi olmaya başladığını belirterek, "Teknoloji olarak dünyada ilk 3'ün içindeyiz. ABD'deki birçok yazılım şirketi, ülkemizdeki teknoloji şirketlerinden sağlık yazılımı satın alıyor. Bunlar muhteşem şeyler" dedi.

Teknoloji alanında önemli işlere imza atan İş İnsanı Mahmut Atalay, Bearing News Turkey'e konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Atalay, Türkiye ve teknoloji hakkında değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin teknoloji ve yazılım konusunda atağa geçtiğini ifade eden Atalay, dünya şirketlerinin artık Türkiye'den yazılım satın aldığını vurguladı. Teknoloji sektöründe Türkiye'nin emin adımlarla zirveye çıktığını belirten Atalay, ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin daha iyi noktalara geleceğini ifade etti.

'DÜNYANIN İLK 2'SİNE NEDEN GİRMEYELİM?'

Aslen Trabzonlu olduğunu ifade eden Mahmut Atalay, turizm, teknoloji, enerji ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin birçok konuda zirvede olduğunu ifade eden Atalay, "Biz özellikle teknoloji alanında altın çağımızı yaşıyoruz. Türkiye olarak önümüze baktığımızda ilerleyen dönemlerde dünyada çok daha öne çıkacağımızı görüyoruz. Ülkemizin gelmiş olduğu durum ve teknoloji alanındaki gelişmeler, yatırımlarımızın artmasına vesile oldu. Sağlık sektöründe dünyada çok iyi bir noktadayız. Teknoloji olarak da dünyada ilk 3'ün içindeyiz. ABD'deki birçok yazılım şirketi, ülkemizdeki teknoloji şirketlerinden sağlık yazılımı satın alıyor. Bunlar muhteşem şeylerdir... Türkiye'de Bayraktar Grubu milli savunma konusunda teknolojiyle birlikte neler yapılabildiğini çok başarılı bir şekilde göstermiştir. Yine Bayraktar Grubu'nun öncülük yaptığı sarı silikonlu çip üretimine geçiş de dünyadaki dengeleri değiştirecektir, bunlar sevindirici haberlerdir. Son 10 yılda yüzlerce teknoloji firması yaptıkları ve ihracat ettikleri yazılımlarla ön plana çıktı. Yapmış oldukları yeniliklerle birlikte artık dünya markalarına rakip oldu. Bunlar bizleri gururlandıran gelişmelerdir. Avrupa'da yeni bir marka göremezsiniz. Geçmişteki markalarıyla yeniliğe kapalı bir şekilde devam eden bir anlayışları var. Ama bu Türkiye'de böyle değil yeni markalarımız dünyada boy göstermeye başladı. Teknoloji anlamında Türkiye çok iyi bir seviyede ve daha ileriye doğru gidecek. Bayraktar Grubu'nun İHA ve SİHA'larıyla milli savunma konusunda dünyanın ilk 2'sine girdiysek, teknolojide de dünyanın ilk 2'sine neden girmeyelim?" diye konuştu.

'GELECEKTE YİNE TARİH YAZACAĞIZ'

Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Mahmut Atalay, "Büyük hayallerimiz var ve bu hayallerimizin gerçekleşmesi noktasında var gücümüzla çalışıyoruz. Ülkemizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz. Şu an bir dar boğazdan geçiyoruz, bunu geçersek yarınlar daha güzel olacak. Genç, üretken, pratik zekaya sahip, çalışkan bir nüfusa sahibiz. Milli duyguları yüksek bir milletiz. İnşallah gelecekte yine tarihler yazacağız. Artık biz ülke olarak hayallerimizi farklı noktalara getirdik. Geleceğimizle alakalı çok umutluyuz, daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

'ELİMDE GÜÇ OLSA AHLAK REFORMU YAZILIMI YAZARDIM'

Teknoloji alanında hayal kurmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Atalay, "Burdan yola çıkarak, bununla ilgili bir hayal kurmam gerekiyorsa ve elimde de böyle bir imkan olsa... Bir reform yazılımı yazardım ve bunun adına da ahlak koyardım. Keşke bir ahlak reformu yazılımı yazabilsek ve 8 milyar insanın hücrelerine erişebilsek. Ahlak ve saygıyı ön plana çıkarabilsek, işte o zaman dünya daha güzel bir yer olurdu. Ben kendimi ulusal milliyetçi olarak tanımlıyorum. Dolayısıyla gönlümde aşık olduğum bir renk var o da, borda-mavidir. Trabzonspor bizim için çok kıymetlidir. Ancak ben ülkemizdeki bütün kulüplerin ülke için çok önemli hale gelmesini isterim. Bu da ancak endistüriyel futboldan geçiyor. Trabzonspor'un gidişi beni tedirgin ediyor. Trabzonspor her zaman ülkemiz için bir değerdir ve her daim zirveyi takip eder. Bunu demek bile beni üzüyor, Trabzonspor'un her zaman zirvede olması gerekiyor. Ülkemizin çok daha iyi günler görmesini temenni ediyorum. Ülkemiz ne kadar güçlü olursa ülkemizdeki şirketler de o kadar iyi seviyelere gelecektir. Bu millet iyi olan her şeyi yapar, bunu temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.