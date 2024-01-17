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The Sims 4’ün tarih ve gotik giyim tarzı odaklı iki yeni kiti açıklandı!

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The Sims 4’ün tarih ve gotik giyim tarzı odaklı iki yeni kiti açıklandı!
Yeni kitler The Sims 4 oyuncularına her türlü detayıyla ilgilenebilecekleri eski kaleler inşa etme olanağı ve siyahlara bürünüp gotik tarzı yeniden hayata geçirme şansı sağlıyor.

Electronic Arts ve Maxis geçtiğimiz aylarda oylamaya sunulan ‘kit’lerin oylama sonucunu açıkladı. The Sims 4 Castle Estate Kit ve The Sims 4 Goth Galore Kit PC için EA uygulaması, Epic Games Store ve Steam, Mac’te Origin üzerinden ve PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One sistemleri için 18 Ocak’ta satışa sunulacak.

The Sims 4 Castle Estate Kit ile oyuncular geçmişteki örnekleri gibi büyük, otantik bir kale tasarlayabilecekler. Gotik kemerler, büyük giriş kapıları ve daha fazlasını içeren görkemli mimariyle buluşacak olan Simler geçmişe doğru bir yolculuk yapacak ve yüzyıllar öncesinin klasik mimarisini kucaklayacaklar. Sims 4 Goth Galore Kiti ise Simler için göz alıcı kıyafet kombinleri yaratacak parçalar ve aksesuarlarla dolu, siyah ağırlıklı giysilerin önderliğindeki bir gardırobun kilidini açacak!

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Bilim-teknoloji
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