Skandal İçeriklere Rağmen TikTok’un Reklamın Gücü Yükselişte

Özgün ve benzersiz marka deneyimleri, uzun süreli pazarlama etkisi ve iyileştirilmiş yatırım getirisi vaadiyle yola çıkan TikTok, son zamanlarda ahlaka uygun olmayan içeriklerle gündemden düşmüyor.

2022 başıyla 2023 dönemini karşılaştırdığımızda %12.4'lük bir kullanıcı artışı yaşandığına dikkat çeken Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ Bu yıl içinde elde edilen kazanımlarla birlikte, bu sayının 33-34 milyona ulaştığı gözlemleniyor. Özellikle 18 yaş ve üzeri kullanıcıların verileri paylaşılıyor ve TikTok reklamcılığında bu kitlenin hedeflenmesine olanak tanınıyor. Reklam tarafında, 18 yaş ve üzeri kitleye odaklanılan TikTok, bu alanda önemli bir başarı elde etmiş durumda. 2023 yılında, reklamların Türkiye genelindeki 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin %48'ine ulaştığını görmekteyiz. Bu, Türkiye'deki toplam internet kullanıcıları içinde %41'e eşdeğer bir kitleye denk geliyor. Türkiye'deki TikTok kullanıcılarının cinsiyet dağılımı incelendiğinde, %38'inin kadın, %62'sinin ise erkek olduğunu görüyoruz” dedi.

Tiktok’un ülkemizde önemli bir etkileşim ağına sahip olduğunu söyleyen Kaplan, “ Her ne kadar istenmeyen içeriklerle adını daha çok duyursa da Tiktok, ülkemizde satın almayı etkileyen önemli bir kitleye hitap ediyor. Bu platform özellikle hedef kitlesi 18-35 yaş aralığı olanlar için mutlaka reklam yatırımı yapması gereken bir mecra. Gerekli yaptırımlar ve kısıtlama çalışmaları ile gündeme gelen bir sorunların kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Gelecekte, platformun Türkiye'deki varlığının nasıl şekilleneceği, temsilcilik konusundaki gelişmeler ve reklam stratejileri takibimizdeki konulardan olacak” açıklamasında bulundu.