Sesi yazıya dökmeye yönelik uygulamalarla ilgili risklere dikkat

Konuşulan kelimeleri hızlı ve zahmetsizce yazılı metne dönüştüren yazılımların kullanımı gün geçtikçe artıyor. Bu uygulamalar sayesinde mesajları yazma yükünden kurtulabilir ya da toplantılar ve görüşmeler sırasında not almayı kolaylaştırabilirsiniz. Transkripsiyon yazılımlarının yaygınlaşması güvenlik ve gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor. Özellikle gizlilik, veri toplama ve depolama, kötü amaçlı uygulamalar ve bilgi hırsızlığına yönelik alınması gereken önlemler kullanıcılar tarafından dikkatlice araştırılmalı.

Kullanıcıların sorun yaşamamak için güvenlik açısından dört ana başlığa dikkat etmeleri gerekiyor.

Güvenilir platformlar kullanın

KVVK, GDPR ve sektördeki en iyi uygulamalar gibi düzenlemelere uyan doğrulanmış hizmet sağlayıcıları kullanın ve uygulamalarınızı resmi mobil uygulama mağazalarından temin edin. Bilinmeyen veya doğrulanmamış kaynaklardan uzak durun.

Küçük yazıları okumayı ihmal etmeyin

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarını inceleyin. Konuşma verilerinizin saklanıp saklanmadığı, üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı, bunlara kimlerin erişebildiği, aktarım sırasında ve depolamada şifrelenip şifrelenmediği ile ilgili bölümlere özellikle dikkat edin. Veri saklama politikalarının yanı sıra bilgilerinizden herhangi birinin talep üzerine silinip silinmediği hakkında bilgi alın. İdeal olan, bu tür verileri toplayan veya verilerin anonimleştirilmediği hizmetleri kullanmamanız.

Hassas bilgileri paylaşmaktan kaçının

Gizli ve hassas bilgileri, özellikle de şifreler veya finansal bilgiler gibi şeyleri transkripsiyon yazılım aracılığıyla paylaşmaktan kaçının.

Güncelleme

Yazılımdaki güvenlik açıklarından yararlanan saldırıların kurbanı olmamak için tüm yazılımlarınızı en son güvenlik düzeltmeleri ve yamaları ile güncel tutun. Korumanızı daha da artırmak için, saygın çok katmanlı güvenlik yazılımı kullanın.