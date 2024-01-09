Samsung, CES 2024’te “Herkes için Yapay Zeka” Vizyonunu Tanıttı

Samsung Electronics, yapay zeka teknolojisiyle kullanıcıların her zamankinden daha sezgisel ve konforlu bir cihaz deneyimi yaşamasını nasıl sağlayacağına dair vizyonunu paylaştı. Bu alandaki inovasyonlarını CES 2024 kapsamında düzenlediği basın toplantısında paylaşan Samsung; geliştirdiği teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşamı kolaylaştırmak için yapay zeka destekli yeteneklerden nasıl faydalandığını anlattı.

Samsung CEO'su Jong-Hee (JH) Han, basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, yapay zekânın bağlantılı teknolojiler konusunda insanların günlük yaşamını iyileştirirken her zaman kontrollü ve "arka planda" çalışmaya devam edeceğini aktardı. JH Han ile birlikte şirketin önde gelen yöneticilerinin özetlediği strateji, yapay zekanın hem kolay hem de kullanışlı bir şekilde bağlantılı deneyimleri geliştirmedeki rolüne odaklandı. Basın toplantısında Samsung, şirketin bu hedeflere ulaşılmasını destekleyen bir dizi ürün ve hizmet tanıttı.

Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte, daha akıllı ve daha iyi deneyimlerin yaşama şeklimizi yeniden tanımlayacağını belirten JH Han, "Samsung'un güçlü cihazlardan oluşan geniş portföyü ve açık kaynak iş birliklerini geliştirme arayışı, yapay zeka ve hiper-bağlanabilirlik özelliklerinin herkese ulaştırılmasına yardımcı olacak" dedi.

Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ise basın toplantısıyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle paylaştı:

‘‘Yapay zeka, dünyamızı dönüştürürken iletişim ve bağlantılı yaşamı yeni bir noktaya taşıyor. Samsung olarak, yıllardır yapay zekaya stratejik olarak yatırım yapıyoruz. Daha konforlu, daha sürdürülebilir ve kişiselleştirilebilir bir yaşam tarzı sunabilmek için AI teknolojisinin kilit bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Bunu da AI vizyonumuzu 3 ana başlıkta ele alarak yapıyoruz; toplum için AI, ürün için AI, deneyim için AI. İşte bu üçlü yapı, bu yıl CES 2024 sloganımız olan ‘Herkes için AI’ yaklaşımını özetliyor diyebiliriz. TV’lerimiz, akıllı buzdolaplarından çamaşır makinelerine, fırınlardan akıllı süpürgelere kadar burada tanıttığımız cihazlarımız, yapay zekanın sunduğu akıllı özelliklerle donatılmış durumda. Bu ürünler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kendilerini adapte edebiliyor ve böylece daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Aynı zamanda daha sürdürülebilir ve erişilebilir bir toplum düzenine katkı sağlıyor. Gelecekte de yapay zeka ve akıllı teknolojilerin, kullanıcı deneyimini odağına alarak daha ileri seviyeye taşıyacağını düşünüyoruz. Samsung olarak bu alanda yol gösterici konumundayız ve bu alandaki yatırımlarımıza ve ürün geliştirmelerimize ara vermeden devam edeceğiz. Tüketicilerimizden de bu çabalarımızın karşılığını görüyoruz.

2023 yılını pazar performansı açısından çok başarılı bir şekilde kapattık. TV pazarı Türkiye’de 2023 yılında %10’luk adetsel büyüme performansı gösterip Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 2.2 milyon adete ulaşırken, global pazarda adetsel olarak %4 daralma gerçekleşti. Cirosal anlamda ise %25 büyüyen pazar 1.4 milyar dolar seviyesine ulaşırken aynı dönemde global pazarlarda %10’luk daralma gözlemlendi. Samsung olarak TV kategorisinde cirosal pazar payımızı bir önceki yıla göre %0.6 artışla %29,5’e ulaştırdık. Toplam satışlar içerisinde 8K performansında diğer ülkelerle kıyaslandığında en yüksek paya ulaşan ülkeler içerisindeyiz.

Buzdolabı pazarı göz önüne alındığında; Ocak-Kasım 2023 döneminde pazar büyüklüğü, adette %13’lük büyüme göstererek 2.1 milyon adete ve %34 büyüme ile 1.7 milyar USD’lik hacime ulaştı. Sürekli geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimiz ve inovatif modellerimiz sayesinde, gardırop tipi buzdolabı kategorisindeki pazar payımız yüzde 60’a ulaştı. Çamaşır makinesi pazarı ise aynı dönemde adette %15’lik büyüme göstererek 2,2 milyon adete ulaştı. Cirosal baktığımızda ise %39'luk USD bazında büyüme ile 1.3 milyar USD’lik hacime ulaştı. Kurutma özellikli çamaşır makineleri segmentinde %35’lik pazar payına sahip olup 2016’dan bu yana pazar liderliğimizi sürdürüyoruz.”

Yapay Zeka Destekli Görsel Ekranlar ve Dijital Cihazlar, Evlerde Yeni Deneyimler Sunuyor

CES basın toplantısında konuşan Samsung Electronics Amerika Bağlantılı Deneyim Merkezi Başkanı Jonathan Gabrio, yapay zeka teknolojisinin Görsel Ekran ürünlerinin ve Dijital Cihazların kullanımını nasıl dönüştürdüğünü katılımcılara aktardı. Örneğin, Samsung Neo QLED 8K QN900D, önceki modele göre 8 kat daha büyük bir yapay zeka sinir ağıyla ve iki kat daha hızlı bir NPU ile donatılmış yerleşik bir yapay zeka işlemcisi olan NQ8 AI Gen 3'e sahip. Bu işlemci sayesinde Samsung Neo QLED 8K, kullanıcılara 8K’ya kadar yüksek çözünürlük kalitesinde izleme deneyimi sunmak için düşük çözünürlüklü içerikleri otomatik olarak yükseltiyor ve AI Motion Enhancer Pro özelliğiyle hızlı hareket eden sahneleri netleştiriyor.

Samsung Neo QLED 8K ayrıca, TV’lerdeki ses deneyimini optimize etmek için yapay zekayı kullanarak insan seslerini ve arka plan gürültüsünü analiz eden Aktif Ses Yükseltici Pro ile donatıldı. Bu özellik sayesinde, çeşitli içeriklerin bir stadyumun veya sinema salonunun ön sırasındaymış gibi keyfini çıkarmak mümkün oluyor. Bunların yanında Samsung Neo QLED 8K, eğlence deneyimini geliştirmek için en yeni uygulamaları, hizmetleri, kişiselleştirilmiş içerikleri ve hizmet önerileri sunan Tizen OS Home özelliğine de sahip.

Samsung, farklı ihtiyaçları olan izleyiciler için de yenilikçi erişilebilirlik özellikleri sunuyor. Samsung Neo QLED'deki işaret dili özelliği, işitme engellilerin hareketleriyle kolayca kontrol edilebiliyor. Sesli Altyazı özelliği ise görme engelliler için altyazıları gerçek zamanlı olarak seslendiriyor.

Ayrıca Samsung, 150 inçlik bir görüntüleme alanına sahip olmasının yanında, aynı zamanda dünyanın ilk kablosuz 8K iletimine sahip projektörü yeni The Premiere 8K'yı da tanıttı. The Premiere 8K ile kullanıcılar kendi evlerinin konforunda sinemadaki gibi tam genişlikte bir izleme deneyimi yaşayabilecek.