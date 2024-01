Playstore.com’da geçen yılın en çok tercih edilen oyunları belli oldu

Oyunseverler, bu dönemde Marvel's Spider-Man Remastered, God of War (PC) ve Mount & Blade II: Bannerlord başta olmak üzere aksiyon gerilim türündeki oyunları tercih etti.

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, 2023 yılında en çok tercih edilen oyunlarını duyurdu. Playstore.com’da 2023 yılında en çok aksiyon ve gerilim oyunları indirildi. Oyunseverler bu yıl en çok Marvel's Spider-Man Remastered (PC), God of War (PC), Mount & Blade II: Bannerlord, Far Cry 6, Days Gone, Victoria 3, Back 4 Blood, The Quarry, Sifu, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection (PC), Godfall Ultimate Edition ve Gotham Knights oyunlarını tercih etti.

2023’ün en sevilenleri Playstore.com’da

Playstore.com’un en iyi oyunlarından biri olan Marvel’s Spider-Man Remastered, en çok satın alınan oyunlar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce bilinen Spider Man’dan farklı bir deneyim yaşatan Spider Man Remastered, daha usta ve daha deneyimli Peter Parker’ı oyunseverlerin beğenisine sunuyor.

En çok satan oyunların ikinci sırasında God of War bulunuyor. God of War, vahşi İskandinav topraklarında oyun tutkunlarını yolculuğa çıkarıyor ve zorlu görevleri yerine getirmek için oyuncuları zorluyor. Playstore.com’da en çok satan oyunlar listesinde üçüncü sıradaki oyun ise, Mount & Blade II: Bannerlord. Orta Çağ savaş simülasyonu ve rol yapma oyunu olan Mount & Blade II: Bannerlord, oyunseverleri 200 yıl öncesine götürüyor.

Playstore.com, oyunculara özel kampanyalarını sürdürüyor. Playstore.com kullanıcıları, tüm satın alımlarında mobil ödeme, Türk Telekom evde internet faturasına ek 12 aya varan taksit ve kredi kartı kullanımı gibi geniş ödeme seçeneklerinden yararlanmaya devam ediyor.