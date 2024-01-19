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Oktay Kaynarca ve kurtları, PUBG MOBILE savaş alanında

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Oktay Kaynarca ve kurtları, PUBG MOBILE savaş alanında
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, PUBG MOBILE savaş alanına dahil oluyor. Efsaneler ölmez, takımları çeker ve şekil değiştirir sloganıyla duyurulan yeni iş birliğiyle oyuncular, Oktay Kaynarca’nın klasik tarzından ilham alınan Pusat kostümüne sahip olabilecekler. Bunların yanı sıra ünlü oyuncunun ses yönlendirmeleri de 18-30 Ocak tarihleri arasında oyuna gelecek yenilikler arasında.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın oyun alanına dahil olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Kaynarca’nın klasik tarzı, Pusat kostüm seti olarak oyunda yerini aldı.

Oktay Kaynarca, PUBG MOBILE severleri takım elbiseleri çekmeye davet ediyor

Efsaneler ölmez, takımları çeker ve şekil değiştirir sloganıyla Pusat kostümünü kuşanan oyuncular, savaş alanında ne yaşanırsa yaşansın efsane görünmeye devam edecekler. Buna ek olarak oyuncular, oyun dinamiklerini Oktay Kaynarca’nın sesi ile deneyimleme fırsatı da bulacaklar.

Heyecanlı iş birliği, gizemli bir film ile duyuruldu

PUBG MOBILE, savaş alanına eklenen bu heyecanlı gelişmeleri duyurmak için bir dijital film de yayınladı. Pusat setini kuşanmış 20 karakterin İstanbul sokaklarını kuşattığı film, yine ünlü oyuncunun sesiyle yayınlandı.

Oktay Kaynarca’lı kostüm setini kalıcı olarak envantere eklemek mümkün

Ünlü oyuncunun Pusat kostüm seti 18 - 30 Ocak tarihleri arasında ücretsiz kullanılabilecek, ancak oyuncular isterlerse kalıcı hale de getirebilecek. Buna göre bu tarih aralığında Pusat kostüm seti ile 30 oyun veya fazlasını oynayan oyun severler, kostüm setini ücretsiz olarak kalıcı envanterlerine ekleyebilecekler.

Oktay Kaynarca, Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlama filminde oynamıştı

Geçtiğimiz Ekim ayında, PUBG MOBILE’ın Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırladığı reklam filminde Oktay Kaynarca da yer almıştı. Filmde, Oktay Kaynarca’nın çağrısıyla oyun alanına devasa bir “air drop” düşmesiyle Cumhuriyet kutlamalarına özel hazırlanan “100 Yıllık Cumhuriyet Tava” gibi setlerden oluşan özel ürünler tanıtılmıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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