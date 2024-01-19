Kaspersky, 2024 yılında çocukları hedef alacağını öngördüğü önemli siber güvenlik tehditlerini paylaştı

Çoğu çocuğun bir akıllı telefona veya tablete erişebildiği veya sahip olduğu düşünüldüğünde, dijital dünya ve teknolojiyle tanışmaya başlama yaşı giderek düşüyor. Bu nedenle, ebeveynlerin çocukları potansiyel zararlardan korumak için onları hedef alan en son siber güvenlik tehditleri hakkında bilgi sahibi olmaları çok önemli.

Kaspersky uzmanları, ebeveynlerin farkında olması gereken bazı önemli siber güvenlik trendlerini inceledi ve çocuklarının çevrimiçi faaliyetlerini nasıl koruyacaklarına dair ipuçlarını paylaştı.

1. Çocuklar, henüz gerekli düzeyde siber güvenlik ve yaşa uygun içerik sağlamaya hazır olmayan yapay zeka araçlarını gün geçtikçe daha fazla kullanacak

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin yaklaşık yüzde 80'i günde birden fazla kez yapay zeka ile etkileşime girdiklerini söylüyor. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte, değiştirilmiş halini almak için internete fotoğraf yüklemek gibi görünüşte zararsız davranışları özendiren çok sayıda az bilinen uygulama ortaya çıktı. Ancak çocuklar resimlerini bu tür uygulamalara yüklediklerinde, fotoğraflarının nihayetinde hangi veri tabanlarında kalacağını ve hangi amaçlarla kullanılıp kullanılmayacağını asla bilemezler.

Dahası, yapay zeka uygulamaları, özellikle de sohbet robotları, yaşa uygun olmayan içerik ortaya koyabilir. Örneğin, özellikle "erotik" bir deneyim sunmak üzere tasarlanmış çok sayıda yapay zeka sohbet robotu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yaş doğrulaması gerektirse de, bazen çocuklar yaşları hakkında yalan söylemeyi tercih edebileceğinden bu durum tehlike arz eder.

2. Kötü niyetli saldırganlar genç oyuncuları daha çok hedef alacak

Paylaşılan son istatistiklere göre, 3-15 yaş arası çocukların yüzde 91'i en az bir cihazda oyun oynuyor. Bazı oyunlarda yer alan moderasyonsuz sesli ve yazılı sohbet, bu deneyimin önemli bir parçası. Çevrimiçi olan gençlerin sayısı arttıkça, suçlular da sanal olarak tıpkı yüz yüze olduğu gibi güven inşa edebiliyor. İlk olarak, siber suçlular genç oyuncuları hediye ya da arkadaşlık vaatleriyle kandırarak onların güvenini kazanıyor. Oyuncunun güvenini kazandıktan sonra, Minecraft veya Fortnite için hazırlanan oyun modu kılığında gizlenmiş kötü amaçlı bir dosyayı cihazlarına indirmelerini sağlayan bir kimlik avı bağlantısına tıklamalarını önererek, kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar.

3. FinTech ürünlerinin çocuklar arasında yaygınlaşmasıyla yeni tehditler ortaya çıkacak

Giderek artan sayıda banka, 12 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmış banka kartları dahil olmak üzere çocuklara özel ürün ve hizmetler sunuyor. Ancak çocuklara yönelik banka kartlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte, çocuklar aynı zamanda finansal motivasyona sahip tehdit aktörlerine, PlayStation 5 benzeri cazip hediye vaatleri eşliğinde gerçekleştirilen kimlik avı saldırısı gibi geleneksel dolandırıcılık tekniklerine karşı savunmasız hale geliyor. Sosyal mühendislik tekniklerini kullanan siber suçlular, akranları gibi davranarak ve kart bilgilerinin paylaşılmasını veya hesaplarına para transferi yapılmasını talep ederek çocukların güvenini istismar edebilir.

4. Çocukların hedef alındığı akıllı ev tehdit vakalarının sayısı artacak

Akıllı ev cihazlarına yönelik artan tehdit vakalarına rağmen üreticiler, güvenlik açıklarının potansiyel istismarlarını önceden önleyen siber bağışıklığa sahip teknolojiler ortaya koymak için acele etmiyor. Ancak bu aynı zamanda çocukların olası bir saldırıda siber suçluların hedefi haline gelebileceği anlamına geliyor. Örneğin bir akıllı cihaz tamamen işlevsel bir gözetleme aracına dönüşürse ve bir çocuk evde yalnızsa, siber suçlular cihaz aracılığıyla onlarla iletişime geçebilir ve ebeveynleri evde değilken adlarını, adreslerini, ebeveynlerinin kredi kartı numaralarını talep edebilir. Böyle bir senaryoda, cihazın ele geçirilmesinin ötesinde, finansal veri kaybı ve hatta fiziksel saldırı riski söz konusudur.

5. Çocuklar kişisel çevrimiçi alanlarına saygı gösterilmesini talep edecekler

Çocuklar olgunlaştıkça, hem çevrimdışı hem de çevrimiçi etkinliklerinde kişisel alanlarını, mahremiyetlerini ve hassas verilerini kapsayan daha fazla öz farkındalık geliştirirler. Sonuç olarak bir ebeveyn çocuğun cihazına ebeveynliğe dair dijital uygulama yükleme niyetini kesin bir şekilde ilettiğinde, tüm çocuklar bunu sakin bir şekilde kabullenmeyecektir. Bu nedenle ebeveynlerin artık çocuklarının çevrimiçi deneyimlerine ve kişisel alanlarına saygı gösterirken, çevrimiçi güvenlik için dijital ebeveynlik uygulamalarının önemini doğru şekilde aktarma becerisine de sahip olması gerekiyor. Bu, net sınırlar ve beklentiler oluşturmanın yanı sıra çocuklara uygulamanın kullanılma nedenini anlatmayı da içeriyor.

6. Ülkelerinde bulunmayan uygulamaları indirmeye hevesli olan çocuklar, kötü niyetli kopyalarla karşılaşacaklar

Bir uygulama bölgenizde kullanılamıyorsa, çocuklar bunun alternatifler arayacaktır ve bu da genellikle onları kötü amaçlı bir kopyaya yönlendirecektir. Çocuklar Google Play gibi resmi uygulama mağazalarına yönelseler bile siber suçluların kurbanı olma riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Kaspersky araştırmacıları, 2020'den 2022'ye kadar Google Play'de Harly Truva Atı bulaşmış 190'dan fazla uygulama buldu ve bu uygulamaların kullanıcıları bilgileri olmadan ücretli hizmetlere kaydettiğini keşfetti. Bu uygulamaların indirilme sayısına ilişkin tahminler 4,8 milyon olsa da, gerçek rakam bundan çok daha yüksek olabilir.

Kaspersky Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı Andrey Sidenko, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Toplumda ortaya çıkan trendlerin birçoğu çocukları da etkiliyor ve onları saldırganlar için potansiyel birer hedef haline getiriyor. Yapay zeka ve akıllı evlerin gelişimi ve popülerliğinin yanı sıra oyun dünyasının ve FinTech endüstrisinin genişlemesi de buna dahildir. Bu nedenle, çocuklara erken yaşlardan itibaren siber güvenliğin temellerini, siber suçluların tuzağına düşmemeyi, oyun oynarken hangi siber tehditlerin ortaya çıkabileceğini ve kişisel verilerinizi nasıl düzgün bir şekilde koruyacağınızı öğretmek çok önemlidir. Tüm bunlar artık sadece yetişkinlerin için değil, genç kullanıcıların da sahip olması gereken bilgiler."

2024'te çocukları hedef alan siber güvenlik tehditleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için KDaily'deki yazıya bakabilirsiniz.

Kaspersky uzmanları, 2024 yılında çocukları siber güvenlik tehditlerinden korumak için ebeveynlere aşağıdaki proaktif önlemleri almalarını öneriyor: